6 Mart 2020 Vizyon Filmleri arasında önerebileceğimiz 2 film, kesinlikle uzak durmanızı salık vereceğimiz çok film bulunuyor. Sınıflandırmamızla beraber bilgiler ve fragmanlar:

Haftanın İlgi Çekenleri

Birçok festivalden ödülle dönen Nuh Tepesi, nihayet vizyonda… Filmi Emir Erdönmez değerlendirmişti…

Seberg

Yönetmen: Benedict Andrews

Oyuncular: Kristen Stewart, Margaret Qualley, Zazie Beetz, Anthony Mackie, Jack O’Connell, Stephen Root, Vince Vaughn

Konu ve Notlar: Efsanevi oyuncu Jean Seberg’in farklı yaşam öyküsü çok iyi bir kadroyla çekildi… Film, beklenen övgüleri almasa da, sinemada izlenebilecek düzeyde…

Haftanın Belki Bir Şans Verilebilecek Filmleri

Mendilim Kekik Kokuyor

Yönetmenler: Hüseyin Özden, M. Hakan Kurşun

Oyuncular: Mehmet Çevik, Wilma Elles, Hakan Devrim Göztepe, Tarık Bayrak, Devrim Yakut

Konu ve Notlar: Klasik duygusallıkta ve şovenlikte bir Çanakkale filmi gibi görünüyor. Ama fragman amatör olanaklarla çok çaba harcandığını gösteriyor gibi… Belki bir şans verilebilir.

Haftanın Vasat Altı Yerli Komedileri

Zengo

Yönetmen: Şahan Gökbakar, Müge Manuş

Oyuncular: Yasemin Sakallıoğlu, Dilşah Demir, Ece İrtem, Semih Varol, Ünal Kantarcı

Konu ve Notlar: Dişi Recep İvedik tutar mı? Bu haftasonu bunun yanıtı verilecek…

Bu hafta gösterime girecek Sabit Kanca: Son Soru da, bir türlü bitmeyen serilerden…

Haftanın Gişede Batanları, Kötü Eleştiri Alanları

Fantasy Island

Yönetmen: Jeff Wadlow

Oyuncular: Maggie Q, Michael Pena, Lucy Hale, Michael Rooker, Charlotte McKinney, Portia Doubleday, Kim Coates

Konu ve Notlar: Kötülüğüyle tarihe geçecek bir film olarak, eleştirmenlerce yerden yere vuruldu… Haberini aktarmıştık.

Downhill

Yönetmen: Nat Faxon, Jim Rash

Oyuncular: Julia Louis-Dreyfus, Will Ferrell, Miranda Otto, Zach Woods, Kristofer Hivju

Konu ve Notlar: Ruben Östlund’un Force Majeure’unun yeniden çevrimi, haliyle orijinalinden çok daha kötü oldu ve eleştirmenler filme pek acımadı…

Haftanın Yerli Korku Filmi

Artık her hafta karşımıza çıkan yerli korku filmlerinde sırayı uzun süredir ertelendikten sonra gösterim şansı bulan El Deccur alıyor.

Haftanın Pek Gişe Şansı Bulunmayan Animasyonu

Fixies vs Crabots, (Tamircikler Robotçuklara Karşı), çocukların ilgisini bu kadar farklı seçenek arasında nasıl çekecek bilemiyoruz