6 Mart 2020 Vizyon Filmleri arasında önerebileceğimiz 2 film, kesinlikle uzak durmanızı salık vereceğimiz çok film bulunuyor. Sınıflandırmamızla beraber bilgiler ve fragmanlar:
Haftanın İlgi Çekenleri
Birçok festivalden ödülle dönen Nuh Tepesi, nihayet vizyonda… Filmi Emir Erdönmez değerlendirmişti…
Seberg
Yönetmen: Benedict Andrews
Oyuncular: Kristen Stewart, Margaret Qualley, Zazie Beetz, Anthony Mackie, Jack O’Connell, Stephen Root, Vince Vaughn
Konu ve Notlar: Efsanevi oyuncu Jean Seberg’in farklı yaşam öyküsü çok iyi bir kadroyla çekildi… Film, beklenen övgüleri almasa da, sinemada izlenebilecek düzeyde…
Haftanın Belki Bir Şans Verilebilecek Filmleri
Mendilim Kekik Kokuyor
Yönetmenler: Hüseyin Özden, M. Hakan Kurşun
Oyuncular: Mehmet Çevik, Wilma Elles, Hakan Devrim Göztepe, Tarık Bayrak, Devrim Yakut
Konu ve Notlar: Klasik duygusallıkta ve şovenlikte bir Çanakkale filmi gibi görünüyor. Ama fragman amatör olanaklarla çok çaba harcandığını gösteriyor gibi… Belki bir şans verilebilir.
Haftanın Vasat Altı Yerli Komedileri
Zengo
Yönetmen: Şahan Gökbakar, Müge Manuş
Oyuncular: Yasemin Sakallıoğlu, Dilşah Demir, Ece İrtem, Semih Varol, Ünal Kantarcı
Konu ve Notlar: Dişi Recep İvedik tutar mı? Bu haftasonu bunun yanıtı verilecek…
Bu hafta gösterime girecek Sabit Kanca: Son Soru da, bir türlü bitmeyen serilerden…
Haftanın Gişede Batanları, Kötü Eleştiri Alanları
Fantasy Island
Yönetmen: Jeff Wadlow
Oyuncular: Maggie Q, Michael Pena, Lucy Hale, Michael Rooker, Charlotte McKinney, Portia Doubleday, Kim Coates
Konu ve Notlar: Kötülüğüyle tarihe geçecek bir film olarak, eleştirmenlerce yerden yere vuruldu… Haberini aktarmıştık.
Downhill
Yönetmen: Nat Faxon, Jim Rash
Oyuncular: Julia Louis-Dreyfus, Will Ferrell, Miranda Otto, Zach Woods, Kristofer Hivju
Konu ve Notlar: Ruben Östlund’un Force Majeure’unun yeniden çevrimi, haliyle orijinalinden çok daha kötü oldu ve eleştirmenler filme pek acımadı…
Haftanın Yerli Korku Filmi
Artık her hafta karşımıza çıkan yerli korku filmlerinde sırayı uzun süredir ertelendikten sonra gösterim şansı bulan El Deccur alıyor.
Haftanın Pek Gişe Şansı Bulunmayan Animasyonu
Fixies vs Crabots, (Tamircikler Robotçuklara Karşı), çocukların ilgisini bu kadar farklı seçenek arasında nasıl çekecek bilemiyoruz