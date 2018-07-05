6 Temmuz 2018 Vizyon Filmleri, ortaya karışık diyebileceğimiz bir sinema sofrasını masamıza kuruyor. Bu haftadan itibaren vizyon filmlerini tanıtırken, keyfimize göre ödüller de dağıtmaya başlıyoruz.
Ant-Man and The Wasp
Yönetmen: Peyton Reed
Oyuncular: Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas
Konu ve Beklentiler: Süper kahraman filmsiz geçen son aylarda vizyonu şenlendirecek yapım Ant-Man and Wasp olacak. Uluslararası basın gösterimlerinden gelen ilk eleştiriler fena değil. Bu ay içinde dikkat çekici bir gişe filmi olmadığı için, gitmenizde yarar var. Evangeline Lilly’nin performansı aylardır merak ediliyordu, bakalım görmeden verdiğimiz ödülün hakkını verecek mi?
Haftanın Süper Kahraman Filmi
Yılın Performansı En Çok Merak Edilen Kadın Süper Kahramanı: Evangeline Lilly
Ghost Stories
Yönetmen: Jeremy Dyson, Andy Nyman
Oyuncular: Andy Nyman, Martin Freeman, Paul Whitehouse
Konu ve Bekllentiler: Hayalet Hikayeleri, içinde üç farklı hikayenin yer aldığı bir dosya bulan ve bu doğaüstü hikayelerin peşine düşen bir profesörün öyküsü… Yılın en iyi eleştiri alan korku filmlerinin başında geliyor. Martin Freeman’ın performansı ayrıca takdir topladı.
Haftanın Korku Filmi Ödülü
Haftanın Yardımcı ve Korkutucu Erkek Oyuncusu: Martin Freeman
School Of Life
Yönetmen: Nicolas Vanier
Oyuncular: François Cluzet, Jean Scandel, Eric Elmosnino
Konu ve Beklentiler: Fransız sineması ve doğa hikayeleri bir araya geldiyse oturup izleyeceksin. İyi oyuncular ve güzel bir hikayeyle bezeli bir film…
Haftanın Çocuk Oyuncu Performansı
Haftanın Doğa Filmi
Zama
Yönetmen: Lucrecia Martel
Oyuncular: Daniel Giménez Cacho, Lola Dueñas, Juan Minujin
Konu ve Beklentiler: Dünya tarihinin en karanlık ve acımasız dönemlerinden biri İspanyolların Güney Amerika’da yaptıklarıdır. Soykırımlarla başlayan sömürge hareketi, köleleştirme ve giden herkesin insanlıktan çıktığı bir dünyaya doğru evrilir. Her filmiyle övgüler toplayan Lucrecia Martel, kamerasını bu hastalıklı döneme çevirmiş. Haftanın izlenmesi gereken filmlerinden biri…
Haftanın En İyi Erkek Oyuncusu: Daniel Giménez Cacho
Haftanın En İyi Yardımcı Kadın Oyuncusu: Lola Dueñas
Captain Sharky (Kaptan Dandun)
Yönetmen: Hubert Weiland, Jan Stoltz
Oyuncular: Anton Petzold, Axel Prahl, Jule Hermann
Konu ve Beklentiler: Çocuklara yönelik bir animasyon. Yazın evde sıcaktan sıkılan çocuğunuzu, yeğeninizi götürebilirsiniz gibi duruyor.
Haftanın AnaOkulu Filmi
Karantina XII
Yönetmen: Can Varol
Oyuncular: Berna Üçkaleler, Umut Demirdelen, Şevket Süha Tezel
Konu ve Beklentiler: İki haftada bir vasatın altında bir yerli korku filmi ile karşılaşıyoruz. İblis, üç harfliler, köy ortamı, orman vs. ile biraz görsel efekti bir araya getirince film oluyor. Bu tip filmlerin istikrarlı bir gişesi var ki, durmadan yenileri çekiliyor.
Haftanın En Kötü Fragman Seslendirmesi
Dua Et Kardeşiz
Yönetmen: Hamza Yaman
Oyuncular: Eray Kaman, Gökhan Demir, Başak Akbay
Konu ve Beklentiler: Fragmandan birşey anlamadık, film daha önce gösterime girdi ve beğenilmedi, bir daha mı girdi o da belli değil. “Bu Ne Yahu?” demekten başka birşey yapamadık.
Haftanın “Bu Ne Yahu” Filmi