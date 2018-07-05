6 Temmuz 2018 Vizyon Filmleri, ortaya karışık diyebileceğimiz bir sinema sofrasını masamıza kuruyor. Bu haftadan itibaren vizyon filmlerini tanıtırken, keyfimize göre ödüller de dağıtmaya başlıyoruz.

Ant-Man and The Wasp

Yönetmen: Peyton Reed

Oyuncular: Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas

Konu ve Beklentiler: Süper kahraman filmsiz geçen son aylarda vizyonu şenlendirecek yapım Ant-Man and Wasp olacak. Uluslararası basın gösterimlerinden gelen ilk eleştiriler fena değil. Bu ay içinde dikkat çekici bir gişe filmi olmadığı için, gitmenizde yarar var. Evangeline Lilly’nin performansı aylardır merak ediliyordu, bakalım görmeden verdiğimiz ödülün hakkını verecek mi?

Haftanın Süper Kahraman Filmi

Yılın Performansı En Çok Merak Edilen Kadın Süper Kahramanı: Evangeline Lilly

Ghost Stories

Yönetmen: Jeremy Dyson, Andy Nyman

Oyuncular: Andy Nyman, Martin Freeman, Paul Whitehouse

Konu ve Bekllentiler: Hayalet Hikayeleri, içinde üç farklı hikayenin yer aldığı bir dosya bulan ve bu doğaüstü hikayelerin peşine düşen bir profesörün öyküsü… Yılın en iyi eleştiri alan korku filmlerinin başında geliyor. Martin Freeman’ın performansı ayrıca takdir topladı.

Haftanın Korku Filmi Ödülü

Haftanın Yardımcı ve Korkutucu Erkek Oyuncusu: Martin Freeman

School Of Life

Yönetmen: Nicolas Vanier

Oyuncular: François Cluzet, Jean Scandel, Eric Elmosnino

Konu ve Beklentiler: Fransız sineması ve doğa hikayeleri bir araya geldiyse oturup izleyeceksin. İyi oyuncular ve güzel bir hikayeyle bezeli bir film…

Haftanın Çocuk Oyuncu Performansı

Haftanın Doğa Filmi

Zama

Yönetmen: Lucrecia Martel

Oyuncular: Daniel Giménez Cacho, Lola Dueñas, Juan Minujin

Konu ve Beklentiler: Dünya tarihinin en karanlık ve acımasız dönemlerinden biri İspanyolların Güney Amerika’da yaptıklarıdır. Soykırımlarla başlayan sömürge hareketi, köleleştirme ve giden herkesin insanlıktan çıktığı bir dünyaya doğru evrilir. Her filmiyle övgüler toplayan Lucrecia Martel, kamerasını bu hastalıklı döneme çevirmiş. Haftanın izlenmesi gereken filmlerinden biri…

Haftanın En İyi Erkek Oyuncusu: Daniel Giménez Cacho

Haftanın En İyi Yardımcı Kadın Oyuncusu: Lola Dueñas

Captain Sharky (Kaptan Dandun)

Yönetmen: Hubert Weiland, Jan Stoltz

Oyuncular: Anton Petzold, Axel Prahl, Jule Hermann

Konu ve Beklentiler: Çocuklara yönelik bir animasyon. Yazın evde sıcaktan sıkılan çocuğunuzu, yeğeninizi götürebilirsiniz gibi duruyor.

Haftanın AnaOkulu Filmi

Karantina XII

Yönetmen: Can Varol

Oyuncular: Berna Üçkaleler, Umut Demirdelen, Şevket Süha Tezel

Konu ve Beklentiler: İki haftada bir vasatın altında bir yerli korku filmi ile karşılaşıyoruz. İblis, üç harfliler, köy ortamı, orman vs. ile biraz görsel efekti bir araya getirince film oluyor. Bu tip filmlerin istikrarlı bir gişesi var ki, durmadan yenileri çekiliyor.

Haftanın En Kötü Fragman Seslendirmesi

Dua Et Kardeşiz

Yönetmen: Hamza Yaman

Oyuncular: Eray Kaman, Gökhan Demir, Başak Akbay

Konu ve Beklentiler: Fragmandan birşey anlamadık, film daha önce gösterime girdi ve beğenilmedi, bir daha mı girdi o da belli değil. “Bu Ne Yahu?” demekten başka birşey yapamadık.

Haftanın “Bu Ne Yahu” Filmi