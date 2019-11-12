Paul Thomas Anderson, ismi henüz belli olmayan yeni filmi için çalışmalara başladı ve 2020 için çekim takvimini oluşturdu.

Oyuncu seçimi için hazır hale geldiği söylenen senaryo 70’lerde Hollywood’da geçecek. San Fernando Vadisi’ndeki bir lisede yaşananlara odaklanacak film, genel olarak başarılı bir çocuk oyuncunun arkadaşlarıyla ve öğretmenleriyle ilişkilerini anlatacak. Filmde birden fazla ana karakterin öykülerinin birbirleriyle ilginç bir şekilde kesişeceği de söyleniyor.

Paul Thomas Anderson, Boogie Nights, Magnolia ve Punch-Drunk Love’da olduğu gibi bu filmi de doğduğu kentte ve büyüdüğü mahallelerde çekecek.