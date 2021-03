Pandemi koşullarında iki bölüm halinde gerçekleşen 71. Berlin Film Festivali’nde ödül değerlendirmeleri yapıldı ve bugün kazananlar açıklandı.

Altın Ayı’nın sahibi Rahu Jude’un Bad Luck Banging or Loony Porn isimli filmi oldu. Daha önce Berlinale’de ödül kazanmış Adina Pintilie, Nadav Lapid, Mohammad Rasoulof, Jasmila Žbanić, Gianfranco Rosi ve Ildikó Enyedi’den oluşan jüri performans kategori ödüllerini ilk kez cinsiyetsiz olarak verdi.

İlk gösterimini Berlin’de yapan Ferit Karahan’ın Okul Tıraşı isimli filmi ise Panorama seçkisinde FIPRESCI Ödülü’nün sahibi oldu.

En İyi Film (Altın Ayı): Bad Luck Banging or Loony Porn – Radu Jude

Jüri Büyük Ödülü: Wheel of Fortune and Fantasy – Ryusuke Hamaguchi

Jüri Ödülü: Mr Bachmann and His Class – Maria Speth

En İyi Yönetmen: Dénes Nagy – Natural Light

En İyi Oyuncu: Maren Eggert – I’m Your Man

En İyi Yardımcı Oyuncu: Lilla Kizlinger – Forest – I See You Everywhere

En İyi Senaryo: Introduction – Hong Sang-soo

Üstün Sanatsal Katkı Ödülü: A Cop Movie – Yibrán Asuad

Encounters

En İyi Film: We – Alice Diop

Jüri Özel Ödülü: Taste – Lê Bảo

En İyi Yönetmen: The Girl and the Spider – Ramon Zürcher ve Silvan Zürcher

Social Hygiene – Denis Côté

Mansiyon: Rock Bottom Riser – Fern Silva

Generation 14plus

En İyi Film: The Fam – Fred Baillif

Mansiyon: Cryptozoo – Dash Shaw

Generation Kplus

En İyi Film: Summer Blur – Han Shuai

Mansiyon: A School in Cerro Hueso – Betania Cappato

Kısa Film

En İyi Kısa Film: My Uncle Tudor (Nanu Tudor) – Olga Lucovnicova

Gümüş Ayı Jüri Ödülü Kısa Film: Day Is Done (Xia Wu Guo Qu Le Yi Ban) – Zhang Dalei

Audi Kısa Film Ödülü: Easter Eggs – Nicolas Keppens