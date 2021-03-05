Pandemi koşullarında iki bölüm halinde gerçekleşen 71. Berlin Film Festivali’nde ödül değerlendirmeleri yapıldı ve bugün kazananlar açıklandı.
Altın Ayı’nın sahibi Rahu Jude’un Bad Luck Banging or Loony Porn isimli filmi oldu. Daha önce Berlinale’de ödül kazanmış Adina Pintilie, Nadav Lapid, Mohammad Rasoulof, Jasmila Žbanić, Gianfranco Rosi ve Ildikó Enyedi’den oluşan jüri performans kategori ödüllerini ilk kez cinsiyetsiz olarak verdi.
İlk gösterimini Berlin’de yapan Ferit Karahan’ın Okul Tıraşı isimli filmi ise Panorama seçkisinde FIPRESCI Ödülü’nün sahibi oldu.
En İyi Film (Altın Ayı): Bad Luck Banging or Loony Porn – Radu Jude
Jüri Büyük Ödülü: Wheel of Fortune and Fantasy – Ryusuke Hamaguchi
Jüri Ödülü: Mr Bachmann and His Class – Maria Speth
En İyi Yönetmen: Dénes Nagy – Natural Light
En İyi Oyuncu: Maren Eggert – I’m Your Man
En İyi Yardımcı Oyuncu: Lilla Kizlinger – Forest – I See You Everywhere
En İyi Senaryo: Introduction – Hong Sang-soo
Üstün Sanatsal Katkı Ödülü: A Cop Movie – Yibrán Asuad
Encounters
En İyi Film: We – Alice Diop
Jüri Özel Ödülü: Taste – Lê Bảo
En İyi Yönetmen: The Girl and the Spider – Ramon Zürcher ve Silvan Zürcher
Social Hygiene – Denis Côté
Mansiyon: Rock Bottom Riser – Fern Silva
Generation 14plus
En İyi Film: The Fam – Fred Baillif
Mansiyon: Cryptozoo – Dash Shaw
Generation Kplus
En İyi Film: Summer Blur – Han Shuai
Mansiyon: A School in Cerro Hueso – Betania Cappato
Kısa Film
En İyi Kısa Film: My Uncle Tudor (Nanu Tudor) – Olga Lucovnicova
Gümüş Ayı Jüri Ödülü Kısa Film: Day Is Done (Xia Wu Guo Qu Le Yi Ban) – Zhang Dalei
Audi Kısa Film Ödülü: Easter Eggs – Nicolas Keppens