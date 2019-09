71. Emmy Ödülleri beklenildiği gibi Game of Thrones, Fleabag, Chernobyl’in drama, komedi ve Mini Dizi kategorilerine damga vurduğu bir tören oldu…

En İyi Drama Dizisi

Game of Thrones

En İyi Erkek Oyuncu – Drama

Billy Porter (Pose)

En İyi Kadın Oyuncu – Drama

Jodie Comer (Killing Eve)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu – Drama

Peter Dinklage (Game of Thrones)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu – Drama

Julia Garner (Ozark)

En İyi Senaryo – Drama

Jesse Armstrong (Succession – Nobody is Ever Missing)

En İyi Komedi Dizisi

Fleabag

En İyi Erkek Oyuncu – Komedi

Bill Hader (Barry)

En İyi Kadın Oyuncu – Komedi

Phoebe Waller-Bridge (Fleabag)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu – Komedi

Tony Shalhoub (The Marvelous Mrs. Maisel)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu – Komedi

Alex Borstein (The Marvelous Mrs. Maisel)

En İyi Senaryo – Komedi

Phoebe Waller-Bridge (Fleabag)

En İyi Yönetmen – Komedi

Harry Bradbeer (Fleabag)

En İyi Mini Dizi

Chernobyl

En İyi Erkek Oyuncu – Mini Dizi/TV Filmi

Jharrel Jerome (When They See Us)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu – Mini Dizi/TV Filmi

Patricia Arquette (The Act)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu – Mini Dizi/TV Filmi

Ben Whishaw (A Very English Scandal)

En İyi Kadın Oyuncu – Mini Dizi/TV Filmi

Michelle Williams (Fosse/Verdon)

En İyi Senaryo – Mini Dizi/TV Filmi

Craig Mazin (Chernobyl)

En İyi Yönetmen – Mini Dizi/TV Filmi

Johan Renck (Chernobyl)

En İyi TV Filmi

Black Mirror: Bandersnatch