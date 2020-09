72. Emmy Ödülleri Jimmy Kimmel’in sunuculuğunda büyük ölçüde boş bir salonda sahiplerini buldu. Schitt’s Creek, dokuz dalda ödül kazanarak Emmy’lerin komedi dalındaki rekorunu kırdı.

En iyi komedi: Schitt’s Creek

En iyi drama: Succession

En iyi mini dizi: Watchmen

En iyi erkek koyuncu (Komedi): Eugene Levy, Schitt’s Creek

En iyi kadın oyuncu (Komedi): Catherine O’Hara, Schitt’s Creek

En iyi yardımcı erkek oyuncu (Komedi): Dan Levy, Schitt’s Creek

En iyi yardımcı kadın oyuncu (Komedi): Annie Murphy, Schitt’s Creek

En iyi erkek oyuncu (Drama): Jeremy Strong, Succession

En iyi kadın oyuncu (Drama): Zendaya, Euphoria

En iyi yardımcı erkek oyuncu (Drama): Billy Crudup, The Morning Show

En iyi yardımcı kadın oyuncu (Drama): Julia Garner, Ozark

En iyi erkek oyuncu (Mini dizi veya film): Mark Ruffalo, I Know This Much Is True

En iyi kadın oyuncu (Mini dizi veya film): Regina King, Watchmen

En iyi yardımcı erkek oyuncu (Mini dizi veya film): Yahya Abdul-Mateen II, Watchmen

En iyi yardımcı kadın oyuncu (Mini dizi veya film): Uzo Aduba, Mrs. America

En iyi talk şov serisi: Last Week Tonight with John Oliver

En iyi skeç serisi: Saturday Night Live

En iyi televizyon filmi: Bad Education

En iyi komedi dizisi yazarı: Daniel Levy, “Schitt’s Creek”

En iyi drama dizisi yazarı: Jesse Armstrong, Succession

En iyi mini dizi, film ya da drama yazarı: Damon Lindelof ve Cord Jefferson, Watchmen

En iyi komedi dizisi yönetmeni: Andrew Cividino ve Daniel Levy, Schitt’s Creek

En iyi drama yönetmeni: Andrij Parekh, Succession

En iyi mini dizi yönetmeni: Maria Schrader, Unorthodox