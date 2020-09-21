72. Emmy Ödülleri Sahiplerini Buldu

Geceye Schitts Creek damgasını vurdu.
yazar: 21 Eylül 2020 89 görüntüleme

72. Emmy Ödülleri Jimmy Kimmel’in sunuculuğunda büyük ölçüde boş bir salonda sahiplerini buldu. Schitt’s Creek, dokuz dalda ödül kazanarak Emmy’lerin komedi dalındaki rekorunu kırdı.

En iyi komedi: Schitt’s Creek
En iyi drama: Succession
En iyi mini dizi: Watchmen
En iyi erkek koyuncu (Komedi): Eugene Levy, Schitt’s Creek
En iyi kadın oyuncu (Komedi): Catherine O’Hara, Schitt’s Creek
En iyi yardımcı erkek oyuncu (Komedi): Dan Levy, Schitt’s Creek
En iyi yardımcı kadın oyuncu (Komedi): Annie Murphy, Schitt’s Creek
En iyi erkek oyuncu (Drama): Jeremy Strong, Succession
En iyi kadın oyuncu (Drama): Zendaya, Euphoria
En iyi yardımcı erkek oyuncu (Drama): Billy Crudup, The Morning Show
En iyi yardımcı kadın oyuncu (Drama): Julia Garner, Ozark
En iyi erkek oyuncu (Mini dizi veya film): Mark Ruffalo, I Know This Much Is True
En iyi kadın oyuncu (Mini dizi veya film): Regina King, Watchmen
En iyi yardımcı erkek oyuncu (Mini dizi veya film): Yahya Abdul-Mateen II, Watchmen
En iyi yardımcı kadın oyuncu (Mini dizi veya film): Uzo Aduba, Mrs. America
En iyi talk şov serisi: Last Week Tonight with John Oliver
En iyi skeç serisi: Saturday Night Live
En iyi televizyon filmi: Bad Education
En iyi komedi dizisi yazarı: Daniel Levy, “Schitt’s Creek”
En iyi drama dizisi yazarı: Jesse Armstrong, Succession
En iyi mini dizi, film ya da drama yazarı: Damon Lindelof ve Cord Jefferson, Watchmen
En iyi komedi dizisi yönetmeni: Andrew Cividino ve Daniel Levy, Schitt’s Creek
En iyi drama yönetmeni: Andrij Parekh, Succession
En iyi mini dizi yönetmeni: Maria Schrader, Unorthodox

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yazar: bakınız - Eyl 20, 2020

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