73. Emmy Ödülleri Sahiplerini Buldu

Pandeminin damgasını vurduğu 2020’den sonra, toparlanma süreciyle geçirdiğimiz 2021 yılının öne çıkan TV yapımlarının ödüllendirildiği 73’üncü Emmy Ödülleri sahiplerini buldu.

Geceyenin öne çıkan dizileri The Crown, The Queen’s Gambit ve Ted Lasso oldu:

EN İYİ DİZİ-DRAMA: The Crown

EN İYİ DİZİ – KOMEDİ: Ted Lasso

EN İYİ MİNİ DİZİ: The Queen’s Gambit

EN İYİ SENARYO – DRAMA: Peter Morgan – The Crown, “War”

EN İYİ YÖNETMEN – DRAMA: Jessica Hobbs – The Crown “War”

EN İYİ KADIN OYUNCU – DRAMA: Olivia Colman

EN İYİ ERKEK OYUNCU – DRAMA: Josh O’Connor

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU – DRAMA: Gillian Anderson – The Crown

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU – DRAMA: Tobias Menzies – The Crown

EN İYİ KADIN OYUNCU – KOMEDİ: Jean Smart – Hacks

EN İYİ ERKEK OYUNCU – KOMEDİ: Jason Sudeikis – Ted Lasso

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU – KOMEDİ: Hannah Waddingham – Ted Lasso

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU – KOMEDİ: Brett Goldstein – Ted Lasso

EN İYİ KADIN OYUNCU – MİNİ DİZİ / TV FİLMİ: Kate Winslet

EN İYİ ERKEK OYUNCU – MİNİ DİZİ / TV FİLMİ: Ewan McGregor

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU – MİNİ DİZİ / TV FİLMİ: Julianne Nicholson – Mare Of Easttown

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU – MİNİ DİZİ / TV FİLMİ: Evan Peters – Mare of Easttown

EN İYİ YÖNETMEN – MİNİ DİZİ / TV FİLMİB The Queen’s Gambit – Scott Frank

EN İYİ YÖNETMEN – KOMEDİ: Hacks – Lucia Aniello, “There Is No Line”

EN İYİ SENARYO – KOMEDİ: Hacks – Lucia Aniello, Paul W. Downs, Jen Statsky, “There Is No Line”

EN İYİ SENARYO – MİNİ DİZİ /TV FİLMİ: I May Destroy You – Michaela Coel