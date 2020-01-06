77. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu. 1917 ve Once Upon a Time in Hollywood beklenenden fazla ödül alırken, The Irishman hayal kırıklığı yaşadı. Marriage Story de yardımcı kadın oyuncu ödülüyle yetindi…
Sinema Kategorileri
En İyi Film (Drama): 1917
En İyi Film (Müzikal/Komedi): Once Upon a Time in Hollywood
En İyi Film (Animasyon): Missing Link
En İyi Erkek Oyuncu (Drama): Joaquin Phoenix, Joker
En İyi Kadın Oyuncu (Drama): Renée Zellweger, Judy
En İyi Erkek Oyuncu (Müzikal/Komedi): Taron Egerton, Rocketman
En İyi Kadın Oyuncu (Müzikal/Komedi): Awkwafina, The Farewell
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Brad Pitt – Once Upon a Time in Hollywood
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Laura Dern – Marriage Story
En İyi Yönetmen: Sam Mendes – 1917
En İyi Senaryo: Quentin Tarantino – Once Upon a Time in Hollywood
En İyi Film Müziği: Hildur Gunadóttir – Joker
En İyi Yabancı Film: Parasite (Güney Kore)
TV Kategorileri
En İyi TV dizisi (Drama): Succession
En İyi TV dizisi (Müzikal/Komedi): Fleabag
En İyi Mini TV Dizisi ya da TV Filmi: Chernobyl
En İyi Erkek Oyuncu (TV Müzikal/Komedi): Ramy Youssef – Ramy
En İyi Kadın Oyuncu (TV Müzikal/Komedi): Phoebe Waller-Bridge – Fleabag
En İyi Erkek Oyuncu (TV Drama): Brian Cox – Succession
En İyi Kadın Oyuncu (TV Drama): Olivia Colman – The Crown
En İyi Erkek Oyuncu (Mini Dizi): Russell Crowe – The Loudest Voice
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Mini Dizi): Michelle Williams – Fosse/Verdon
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Mini Dizi): Stellan Skarsgard – Chernobyl
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Mini Dizi): Patricia Arquette – The Act