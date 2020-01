77. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu. 1917 ve Once Upon a Time in Hollywood beklenenden fazla ödül alırken, The Irishman hayal kırıklığı yaşadı. Marriage Story de yardımcı kadın oyuncu ödülüyle yetindi…

Sinema Kategorileri

En İyi Film (Drama): 1917

En İyi Film (Müzikal/Komedi): Once Upon a Time in Hollywood

En İyi Film (Animasyon): Missing Link

En İyi Erkek Oyuncu (Drama): Joaquin Phoenix, Joker

En İyi Kadın Oyuncu (Drama): Renée Zellweger, Judy

En İyi Erkek Oyuncu (Müzikal/Komedi): Taron Egerton, Rocketman

En İyi Kadın Oyuncu (Müzikal/Komedi): Awkwafina, The Farewell

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Brad Pitt – Once Upon a Time in Hollywood

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Laura Dern – Marriage Story

En İyi Yönetmen: Sam Mendes – 1917

En İyi Senaryo: Quentin Tarantino – Once Upon a Time in Hollywood

En İyi Film Müziği: Hildur Gunadóttir – Joker

En İyi Yabancı Film: Parasite (Güney Kore)

TV Kategorileri

En İyi TV dizisi (Drama): Succession

En İyi TV dizisi (Müzikal/Komedi): Fleabag

En İyi Mini TV Dizisi ya da TV Filmi: Chernobyl

En İyi Erkek Oyuncu (TV Müzikal/Komedi): Ramy Youssef – Ramy

En İyi Kadın Oyuncu (TV Müzikal/Komedi): Phoebe Waller-Bridge – Fleabag

En İyi Erkek Oyuncu (TV Drama): Brian Cox – Succession

En İyi Kadın Oyuncu (TV Drama): Olivia Colman – The Crown

En İyi Erkek Oyuncu (Mini Dizi): Russell Crowe – The Loudest Voice

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Mini Dizi): Michelle Williams – Fosse/Verdon

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Mini Dizi): Stellan Skarsgard – Chernobyl

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Mini Dizi): Patricia Arquette – The Act