Pandemi koşullarında düzenlenen ve sinema dünyasını bir araya getiren 77. Venedik Film Festivali ödül töreni ile sona erdi. Altın Aslan, Chloé Zhao’nun Nomadland isimli filminin oldu.

Cate Blanchett‘ın başkanlık yaptığı jüride Christian Petzold, Joanna Hogg, Veronika Franz, Ludivine Sagnier, Nicola Lagioia, Matt Dillon’ın ödülleri şu filmlere ve isimlere dağıttı:

En İyi Film (Altın Aslan): Nomadland

Jüri Büyük Ödülü: Nuevo Orden – Michel Franco

En İyi Yönetmen: Kiyoshi Kurosawa – Wife of a Spy

En İyi Kadın Oyuncu: Vanessa Kirby – Pieces of a Woman

En İyi Erkek Oyuncu: Pierfrancesco Favino – Padrenostro

En İyi Senaryo: Chaitanya Tamhane – The Disciple

Jüri Özel Ödülü: Dear Comrades! – Andrei Konchalovsky

En İyi Genç Oyuncu: Rouhollah Zamani – Khorshid

Orizzonti (Horizons)

En İyi Film: Dashte Khamoush – Ahmad Bahrami

En İyi Yönetmen: Lav Diaz – Lahi, Hayop

Jüri Özel Ödülü: Listen – Ana Rocha de Sousa

En İyi Kadın Oyuncu: Khansa Batma – Zanka Contact

En İyi Erkek Oyuncu: Yahya Mahayni – The Man Who Sold His Skin

En İyi Senaryo: I Predatori – Pietro Castellitto

En İyi Kısa Film: Entre tú y milagros – Mariana Safron

Geleceğin Aslanı Ödülü: Listen – Ana Rocha de Sousa