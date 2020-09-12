Pandemi koşullarında düzenlenen ve sinema dünyasını bir araya getiren 77. Venedik Film Festivali ödül töreni ile sona erdi. Altın Aslan, Chloé Zhao’nun Nomadland isimli filminin oldu.
Cate Blanchett‘ın başkanlık yaptığı jüride Christian Petzold, Joanna Hogg, Veronika Franz, Ludivine Sagnier, Nicola Lagioia, Matt Dillon’ın ödülleri şu filmlere ve isimlere dağıttı:
En İyi Film (Altın Aslan): Nomadland
Jüri Büyük Ödülü: Nuevo Orden – Michel Franco
En İyi Yönetmen: Kiyoshi Kurosawa – Wife of a Spy
En İyi Kadın Oyuncu: Vanessa Kirby – Pieces of a Woman
En İyi Erkek Oyuncu: Pierfrancesco Favino – Padrenostro
En İyi Senaryo: Chaitanya Tamhane – The Disciple
Jüri Özel Ödülü: Dear Comrades! – Andrei Konchalovsky
En İyi Genç Oyuncu: Rouhollah Zamani – Khorshid
Orizzonti (Horizons)
En İyi Film: Dashte Khamoush – Ahmad Bahrami
En İyi Yönetmen: Lav Diaz – Lahi, Hayop
Jüri Özel Ödülü: Listen – Ana Rocha de Sousa
En İyi Kadın Oyuncu: Khansa Batma – Zanka Contact
En İyi Erkek Oyuncu: Yahya Mahayni – The Man Who Sold His Skin
En İyi Senaryo: I Predatori – Pietro Castellitto
En İyi Kısa Film: Entre tú y milagros – Mariana Safron
Geleceğin Aslanı Ödülü: Listen – Ana Rocha de Sousa