Pandemi koşulları altında gerçekleyen 78. Altın Küre Ödül Töreni, The Crown’ın başarısına ve ilklere sahne oldu. Tina Fey ve Amy Poehler’in sunduğu törende The Crown, hem en iyi drama dizisi kategorisinde, hem de üç oyuncusuyla ödülleri topladı.

Sinema

En İyi Film (Drama): Nomadland

En İyi Film (Komedi/Müzikal): Borat Subsequent Moviefilm

En İyi Yönetmen: Chloe Zhao (Nomadland)

En İyi Kadın Oyuncu (Drama): Andra Day (The United States vs Billie Holiday)

En İyi Erkek Oyuncu (Drama): Chadwick Boseman (Ma Rainey’s Black Bottom)

En İyi Kadın Oyuncu: Komedi/Müzikal): Rosamund Pike (I Care a Lot)

En İyi Erkek Oyuncu (Komedi/Müzikal): Sacha Baron Cohen (Borat Subsequent Moviefilm)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Jodie Foster (The Mauritanian)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Daniel Kaluuya (Judas and the Black Messiah)

En İyi Senaryo: Aaron Sorkin (The Trial of the Chicago 7)

En İyi Özgün Müzik: Soul

En İyi Özgün Şarkı: The Life Ahead (Io Sì)

En İyi Yabancı Film: Minari

En İyi Animasyon: Soul

TV

En İyi Dizi (Drama): The Crown

En İyi Dizi (Komedi/Müzikal): Schitt’s Creek

En İyi Mini Dizi/TV Filmi: The Queen’s Gambit

En İyi Kadın Oyuncu (Drama): Emma Corin (The Crown)

En İyi Erkek Oyuncu (Drama): Josh O’Connor (The Crown)

En İyi Kadın Oyuncu (Komedi/Müzikal): Catherine O’Hara (Schitt’s Creek)

En İyi Erkek Oyuncu (Komedi/Müzikal): Jason Sudeikis (Ted Lasso)

En İyi Kadın Oyuncu: (Mini Dizi/TV Filmi): Anya Taylor Joy (The Queen’s Gambit)

En İyi Erkek Oyuncu (Mini Dizi/TV Filmi): Mark Ruffalo (I Know this Much is True)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: John Boyega (Small Axe)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Gillian Anderson (The Crown)