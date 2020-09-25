haber Staged: David Tennant ve Michael Sheen’den Karantina Komedisi Good Omens ile çok iyi bir ikili oluşturan David Tennant ve Michael Sheen, BBC'nin karantina komedisi Staged için bir araya geliyor. ...

haber Tom Hardy, Çocuklara Masal Okuyacak Tom Hardy, BBC'nin çocuklara özel kanalı CBeebies'de her akşam masal okuyarak çocukların uyumasına yardımcı olacak....