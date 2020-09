Pandemiden önce Jules Verne klasiği, Around the World in 80 Days, David Tennant’ın başrolünde çekilmeye başlanmıştı. Dizinin çekimleri Romanya ve Güney Afrika’da yeniden başladı.

Dizide;

Phileas Fogg karakterini David Tennant,

Passepartout’u fransız sinemasının yükselen isimlerinden Ibrahim Koma

Gazeteci Abigail Fix’i ise Leonie Benesch oynayacak.

Dizinin ilk gösterim hakları BBC’de ve 2021 yılında ekranlarda olması bekleniyor. Dizi birçok farklı ülkede çekildiği için pandemi koşulları prodüksiyon sürecini çok zorlamıştı.