80 Günde Devrialem Dizisinin Çekimleri Yeniden Başladı

Klasik roman diziye uyarlanıyor.
yazar: 25 Eylül 2020 155 görüntüleme

Pandemiden önce Jules Verne klasiği, Around the World in 80 Days, David Tennant’ın başrolünde çekilmeye başlanmıştı. Dizinin çekimleri Romanya ve Güney Afrika’da yeniden başladı.

Dizide;
Phileas Fogg karakterini David Tennant,
Passepartout’u fransız sinemasının yükselen isimlerinden Ibrahim Koma
Gazeteci Abigail Fix’i ise Leonie Benesch oynayacak.

Dizinin ilk gösterim hakları BBC’de ve 2021 yılında ekranlarda olması bekleniyor. Dizi birçok farklı ülkede çekildiği için pandemi koşulları prodüksiyon sürecini çok zorlamıştı.

etiket:
kategori:
haber

yazar: Can Delibaş - Eyl 25, 2020

yazar: bakınız - Eyl 25, 2020

ilgili