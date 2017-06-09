9 Haziran 2017 Vizyon Filmleri arasında dikkat çeken, iyi eleştiriler alan ve gönül rahatlığıyla önerebileceğimiz tek film Kedi…
Dede Korkut Hikayeleri: Salur Kazan Zoraki Kahraman
Yönetmen: Burak Aksak
Oyuncular: Mahir İpek, Devrim Yakut, Erdal Tosun, Onur Atilla, Salih Kalyon
Notlar ve Beklentiler: Burak Aksak’ın gişe için şansını denediği ancak biraz TV skeçlerinin bir araya geldiği pek senaryo bütünlüğü olmayan bir yapım. Yani eğlenceli zaman geçirmek için iyi, izledikten sonra aklınızda birşeylerin de kaldığı bir komedi izlemek istiyorsanız biraz yetersiz bir film.
Kedi
Yönetmen: Ceyda Torun
Oyuncular: İstanbul’un kedileri
Notlar ve Beklentiler: Her an gözümüzün önünde dolaşan dostlarımıza boş boş bakmayıp, “Bu kedilerden bir hikaye, bir belgesel çıkar” diyen Ceyda Torun’u kutluyoruz. Dünya festivallerindeki önemli başarılarının ülkemiz gişesinde de sürmesini diliyoruz.
Ein Atem
Yönetmen: Christian Zübert
Oyuncular: Chara Mata Giannatou, Jördis Triebel, Richard Van Weyden, Benjamin Sadler, İpek Zübert
Notlar ve Beklentiler: Yunanistan ve Almanya’nın ekonomik zorluklar nedeniyle iç içe geçen günlük yaşamlarından bir dram. Farklı ve ilgi çekici bir hikaye arayan sinemaseverler için iyi bir seçim olabilir.
Mummy
Yönetmen: Alex Kurtzman
Oyuncular: Tom Cruise, Annabelle Wallis, Sofia Boutella, Russell Crowe, Jake Johnson
Notlar ve Beklentiler: Eski Mısırlılar’ın taht kavgalarına günümüz dünyasını alet etme geleneği sürüyor. Film senaryo sorunları nedeniyle ağır eleştiriler alsa da görsel efektleri için izlenebilir yorumlarına da mazhar oldu. Saf aksiyon filmlerini seviyorsanız bir şans verebilirsiniz.
The 9th Life of Louis Drax
Yönetmen: Alexandre Aja
Oyuncular: Jamie Dornan, Sarah Gadon, Aiden Longworth, Oliver Platt, Aaron Paul
Notlar ve Beklentiler: İyi oyuncu kadrosuna rağmen gişede ve eleştirmenler gözünde pek başarılı olamayan, dünyada 9 ay önce gösterime girmesine rağmen pek bir etki yaratmayan bir yapım. Türün fanatikleri için ilginç olabilir.
Çünkü Onu Çok Sevdim
Yönetmen: Erdoğan Koç
Oyuncular: Emre Kanat, Aysu Alev Aygün, Ümit Sağlam, Hüseyin Yaşar, Bilgehan Duman
Notlar ve Beklentiler: Flash TV’nin Gerçek Kesit’ini izliyor, gülüyorduk ama bir sinema ekolü haline geleceğini öngörememişiz. Geçtiğimiz hafta Manisa’dan yakın bir kaliteye ve hikayeye sahip bir film gösterime girerken, sıradaki ilimiz Uşak. Gezelim, görelim devam ediyor.
The Stakelander
Yönetmen: Dan Berk, Robert Olsen
Oyuncular: Connor Paolo, Steven Williams, Nick Damici, Bonnie Dennison, Alan C. Peterson
Notlar ve Beklentiler: Aslında dağıtımcılarımızı tebrik etmek lazım. Başka ülkelerde doğrudan DVD’ye giderken bile zorlanacak filmlere gösterim şansı tanıyorlar. Keşke bu geniş yaklaşımlarını korku filmlerinin dışına da çıkarsalar.
11
Yönetmen: Can Varol
Oyuncular: Zeynep Gülay, Anıl Can Yılar, Cansu Şahin, Osman Cavcı, Özcan Varaylı
Notlar ve Beklentiler: Haftanın cinli-perili yerli filmi kontenjanının 11 dolduruyor. Yavaş yavaş kendi seyirci kitlesini oluşturan yerli korkulardan, geçtiğimiz haftalarda gösterime giren örneklerine göre daha iyi bir film gibi duruyor. Usta karakter oyuncusu Osman Cavcı’yı da fragmanda görmek sinefilleri gülümsetmiştir.
The Swan Princess: Royally Undercover
Yönetmen: Richard Rich
Notlar ve Beklentiler: Karnelerin dağıtılmasıyla her hafta artması beklenebilecek ortalama animasyonlardan biri…