9 Haziran 2017 Vizyon Filmleri arasında dikkat çeken, iyi eleştiriler alan ve gönül rahatlığıyla önerebileceğimiz tek film Kedi…

Dede Korkut Hikayeleri: Salur Kazan Zoraki Kahraman

Yönetmen: Burak Aksak

Oyuncular: Mahir İpek, Devrim Yakut, Erdal Tosun, Onur Atilla, Salih Kalyon

Notlar ve Beklentiler: Burak Aksak’ın gişe için şansını denediği ancak biraz TV skeçlerinin bir araya geldiği pek senaryo bütünlüğü olmayan bir yapım. Yani eğlenceli zaman geçirmek için iyi, izledikten sonra aklınızda birşeylerin de kaldığı bir komedi izlemek istiyorsanız biraz yetersiz bir film.

Kedi

Yönetmen: Ceyda Torun

Oyuncular: İstanbul’un kedileri

Notlar ve Beklentiler: Her an gözümüzün önünde dolaşan dostlarımıza boş boş bakmayıp, “Bu kedilerden bir hikaye, bir belgesel çıkar” diyen Ceyda Torun’u kutluyoruz. Dünya festivallerindeki önemli başarılarının ülkemiz gişesinde de sürmesini diliyoruz.

Ein Atem

Yönetmen: Christian Zübert

Oyuncular: Chara Mata Giannatou, Jördis Triebel, Richard Van Weyden, Benjamin Sadler, İpek Zübert

Notlar ve Beklentiler: Yunanistan ve Almanya’nın ekonomik zorluklar nedeniyle iç içe geçen günlük yaşamlarından bir dram. Farklı ve ilgi çekici bir hikaye arayan sinemaseverler için iyi bir seçim olabilir.

Mummy

Yönetmen: Alex Kurtzman

Oyuncular: Tom Cruise, Annabelle Wallis, Sofia Boutella, Russell Crowe, Jake Johnson

Notlar ve Beklentiler: Eski Mısırlılar’ın taht kavgalarına günümüz dünyasını alet etme geleneği sürüyor. Film senaryo sorunları nedeniyle ağır eleştiriler alsa da görsel efektleri için izlenebilir yorumlarına da mazhar oldu. Saf aksiyon filmlerini seviyorsanız bir şans verebilirsiniz.

The 9th Life of Louis Drax

Yönetmen: Alexandre Aja

Oyuncular: Jamie Dornan, Sarah Gadon, Aiden Longworth, Oliver Platt, Aaron Paul

Notlar ve Beklentiler: İyi oyuncu kadrosuna rağmen gişede ve eleştirmenler gözünde pek başarılı olamayan, dünyada 9 ay önce gösterime girmesine rağmen pek bir etki yaratmayan bir yapım. Türün fanatikleri için ilginç olabilir.

Çünkü Onu Çok Sevdim

Yönetmen: Erdoğan Koç

Oyuncular: Emre Kanat, Aysu Alev Aygün, Ümit Sağlam, Hüseyin Yaşar, Bilgehan Duman

Notlar ve Beklentiler: Flash TV’nin Gerçek Kesit’ini izliyor, gülüyorduk ama bir sinema ekolü haline geleceğini öngörememişiz. Geçtiğimiz hafta Manisa’dan yakın bir kaliteye ve hikayeye sahip bir film gösterime girerken, sıradaki ilimiz Uşak. Gezelim, görelim devam ediyor.

The Stakelander

Yönetmen: Dan Berk, Robert Olsen

Oyuncular: Connor Paolo, Steven Williams, Nick Damici, Bonnie Dennison, Alan C. Peterson

Notlar ve Beklentiler: Aslında dağıtımcılarımızı tebrik etmek lazım. Başka ülkelerde doğrudan DVD’ye giderken bile zorlanacak filmlere gösterim şansı tanıyorlar. Keşke bu geniş yaklaşımlarını korku filmlerinin dışına da çıkarsalar.

11

Yönetmen: Can Varol

Oyuncular: Zeynep Gülay, Anıl Can Yılar, Cansu Şahin, Osman Cavcı, Özcan Varaylı

Notlar ve Beklentiler: Haftanın cinli-perili yerli filmi kontenjanının 11 dolduruyor. Yavaş yavaş kendi seyirci kitlesini oluşturan yerli korkulardan, geçtiğimiz haftalarda gösterime giren örneklerine göre daha iyi bir film gibi duruyor. Usta karakter oyuncusu Osman Cavcı’yı da fragmanda görmek sinefilleri gülümsetmiştir.

The Swan Princess: Royally Undercover

Yönetmen: Richard Rich

Notlar ve Beklentiler: Karnelerin dağıtılmasıyla her hafta artması beklenebilecek ortalama animasyonlardan biri…