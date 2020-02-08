08 Şubat 2020 383 görüntüleme
Ezel Akay’ın yeni filmi 9 Kere Leyla, sinemaseverleri fazla bekletmeyecek. Mart’ta vizyonda olacak.
Yönetmen: Uzun süredir yeni bir filmini beklediğimiz Ezel Akay
Oyuncular: Başrollerdeki Demet Akbağ ve Haluk Bilginer’e Elçin Sangu, Fırat Tanış, Alican Yücesoy, Hakan Eke, Emre Kıvılcım, İhsan Ceylan eşlik ediyor.
Konu: Film zengin iş adamı Adem’in genç sevgilisi Nergis uğruna evliliğini bitirmeye çalışmasının hikâyesini anlatacak. Adem boşanmayı reddeden karısı Leyla’yı dokuz kere öldürmeyi deneyecek.
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