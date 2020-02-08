haber Netflix’in Yeni Dizisi Berkun Oya İmzalı Netflix, sadece Hollywood yapımcılarıyla değil, dünyanın dört bir yanından yaratıcı isimlerle çalışıyor. Türkiye'deki yeni diziyi ise Berkun Oya hazırlayacak....

izlenim Halloween: Vahşetin Maskesi Her Zamankinden Daha Kanlı Halloween: Beklenen Devam Filmi Sonunda Karşımızda… John Carpenter’ın kült filmi Halloween yine yeniden vizyondaki yerini alırken ABD gişelerini fena halde sarsmayı başardı. Bir kez daha Jamie Lee Curtis’i başrole...