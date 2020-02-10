92. Oscar Ödülleri’nde, Parasite en İyi Film Oscarı’nı kazanarak önemli bir ilke imza attı. Oscar’ın 92 yıllık tarihinde, İngilizce olmayan bir film En İyi Film Oscarı’nı ilk kez kazandı.
En İyi Film: Parasite
En İyi Yönetmen: Bong Joon Ho, Parasite
En İyi Özgün Senaryo: Parasite, Bong Joon-ho, Jin Won Han
En İyi Uyarlama Senaryo: Jojo Rabbit, Taika Waititi
Uluslararası En İyi Film: Parasite
En İyi Erkek Oyuncu: Joaquin Phoenix, Joker
En İyi Kadın Oyuncu: Renee Zellweger, Judy
En İyi Animasyon: Toy Story 4
En İyi Özgün Şarkı: I’m Gonna Love Me Again, Rocketman
En İyi Film Müziği: Joker
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Brad Pitt, Once Upon a Time in Hollywood
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Laura Dern, Marriage Story
En İyi Kurgu: Ford v Ferrari, Michael Mckusker
En İyi Yapım Tasarım: Once Upon a Time in Hollywood
En İyi Kostüm Tasarım: Little Women
En İyi Saç & Makyaj: Bombshell
En İyi Görüntü Yönetimi: 1917, Roger Deakins
En İyi Görsel Efekt: 1917
En İyi Ses Kurgusu: Ford v Ferrari / Donald Sylvester
En İyi Ses Miksajı: 1917” Mark Taylor – Stuart Wilson
En İyi Belgesel: American Factory
En İyi Kısa Animasyon: Hair Love
En İyi Kısa Belgesel: Learning to Skateboard in a Warzone
En İyi Kısa Film: The Neighbors’ Window, Marshall Curry