92. Oscar Ödülleri’nde, Parasite en İyi Film Oscarı’nı kazanarak önemli bir ilke imza attı. Oscar’ın 92 yıllık tarihinde, İngilizce olmayan bir film En İyi Film Oscarı’nı ilk kez kazandı.

En İyi Film: Parasite

En İyi Yönetmen: Bong Joon Ho, Parasite

En İyi Özgün Senaryo: Parasite, Bong Joon-ho, Jin Won Han

En İyi Uyarlama Senaryo: Jojo Rabbit, Taika Waititi

Uluslararası En İyi Film: Parasite

En İyi Erkek Oyuncu: Joaquin Phoenix, Joker

En İyi Kadın Oyuncu: Renee Zellweger, Judy

En İyi Animasyon: Toy Story 4

En İyi Özgün Şarkı: I’m Gonna Love Me Again, Rocketman

En İyi Film Müziği: Joker

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Brad Pitt, Once Upon a Time in Hollywood

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Laura Dern, Marriage Story

En İyi Kurgu: Ford v Ferrari, Michael Mckusker

En İyi Yapım Tasarım: Once Upon a Time in Hollywood

En İyi Kostüm Tasarım: Little Women

En İyi Saç & Makyaj: Bombshell

En İyi Görüntü Yönetimi: 1917, Roger Deakins

En İyi Görsel Efekt: 1917

En İyi Ses Kurgusu: Ford v Ferrari / Donald Sylvester

En İyi Ses Miksajı: 1917” Mark Taylor – Stuart Wilson

En İyi Belgesel: American Factory

En İyi Kısa Animasyon: Hair Love

En İyi Kısa Belgesel: Learning to Skateboard in a Warzone

En İyi Kısa Film: The Neighbors’ Window, Marshall Curry