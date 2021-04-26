Pandemi ve daha birçok başka felaketle geçen 2020 yılının filmlerinin değerlendirildiği 93. Akademi Ödülleri sahiplerini buldu. Covid-19’un yarattığı koşullar nedeniyle az sayıda konuğun yer aldığı törende farklı bir format uygulandı ve büyük ölçüde video bağlantıları gerçekleştirildi.
Oscarları kazananlar:
En İyi Film: Nomadland
En İyi Yönetmen: Chloe Zhao (Nomadland)
En İyi Kadın Oyuncu: Frances McDormand (Nomadland)
En İyi Erkek Oyuncu: Anthony Hopkins (The Father)
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Yuh-Jung Youn (Minari)
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Daniel Kaluuya (Judas and the Black Messiah)
En İyi Senaryo: Emmerald Fennell (Promising Young Woman)
En İyi Uyarlama Senaryo: Florian Zeller, Christopher Hampton (The Father)
En İyi Kurgu: Mikkel E. G. Nielsen (Sound of Metal)
En İyi Sinematografi: Erik Messerschmidt (Mank)
En İyi Uluslararası Film: Another Round (Danimarka)
En İyi Animasyon: Soul
En İyi Belgesel: My Octopus Teacher
En İyi Müzik: Soul
En İyi Şarkı: Fight for You (Judas and the Black Messiah)
En İyi Ses: Sound of Metal
En İyi Görsel Efekt: Tenet
En İyi Prodüksiyon Tasarımı: Mank
En İyi Saç &Makyaj: Ma Rainey’s Black Bottom
En İyi Kostüm: Ma Rainey’s Black Bottom
En İyi Kısa Film: Two Distant Strangers
En İyi Kısa Animasyon: If Anything Happens I Love You
En İyi Kısa Belgesel: Colette