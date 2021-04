Pandemi ve daha birçok başka felaketle geçen 2020 yılının filmlerinin değerlendirildiği 93. Akademi Ödülleri sahiplerini buldu. Covid-19’un yarattığı koşullar nedeniyle az sayıda konuğun yer aldığı törende farklı bir format uygulandı ve büyük ölçüde video bağlantıları gerçekleştirildi.

Oscarları kazananlar:

En İyi Film: Nomadland

En İyi Yönetmen: Chloe Zhao (Nomadland)

En İyi Kadın Oyuncu: Frances McDormand (Nomadland)

En İyi Erkek Oyuncu: Anthony Hopkins (The Father)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Yuh-Jung Youn (Minari)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Daniel Kaluuya (Judas and the Black Messiah)

En İyi Senaryo: Emmerald Fennell (Promising Young Woman)

En İyi Uyarlama Senaryo: Florian Zeller, Christopher Hampton (The Father)

En İyi Kurgu: Mikkel E. G. Nielsen (Sound of Metal)

En İyi Sinematografi: Erik Messerschmidt (Mank)

En İyi Uluslararası Film: Another Round (Danimarka)

En İyi Animasyon: Soul

En İyi Belgesel: My Octopus Teacher

En İyi Müzik: Soul

En İyi Şarkı: Fight for You (Judas and the Black Messiah)

En İyi Ses: Sound of Metal

En İyi Görsel Efekt: Tenet

En İyi Prodüksiyon Tasarımı: Mank

En İyi Saç &Makyaj: Ma Rainey’s Black Bottom

En İyi Kostüm: Ma Rainey’s Black Bottom

En İyi Kısa Film: Two Distant Strangers

En İyi Kısa Animasyon: If Anything Happens I Love You

En İyi Kısa Belgesel: Colette