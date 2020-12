Room 237 ve The Nightmare gibi önemli belgesellerin yönetmeni Rodney Ascher, A Glitch in the Matrix ile Matrix’in arkasındaki felsefe içinde bir yolculuğa çıkacak.

Komplo teorilerinden, Philip K. Dick’in konuşmalarına kadar birçok farklı felsefi yoruma yer verilecek belgeselde, röportaj yapılan isimler de geniş bir yelpazede ele alınmış. Matrix’in tümüyle gerçek olduğuna inanan insanlardan, teoriyi değerlendiren bilim adamlarına kadar birçok isim görüşlerini aktaracak.

Rodney Ascher, farklı röportajlarında insanların hayatlarını anlamlandırmak için teoriler aradığını ve Matrix’in bunu tam zamanında karşıladığını, belgeseli de bu konu üzerine kurduğunu açıklamıştı.

Belgesel bu yılın Sundance seçkisinde yer alacak. 5 Şubat 2021’den itibaren farklı platformlarda da yayınlanacak.