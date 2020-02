A Separation, The Past ve The Salesman gibi etkileyici yapımlarının ardından İspanyol filmi Everybody Knows ile ilk kez olumsuz eleştiriler alan Asghar Farhadi iki yıllık aranın ardından yeni projesini duyurdu. Farhadi yeni filmi A Hero‘yu memleketi İran’ın Shiraz kentinde çekecek. Çekim öncesi hazırlıklara iki ay içinde başlanacak, çekimlereyse yazın başlanması planlanıyor. Filmin haklarını Farhadi’yle sıkça çalışan Memento Films satın aldı. Filmin oyuncu kadrosu oluşturulmadı ama Farhadi bu kez hiç çalışmadığı İranlı oyuncularla çalışmayı planlıyor. Konusu açıklanmayan film gerilim unsurları içeren bir drama olacak.