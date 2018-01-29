2016’da çektiği ve başrolünü üstlendiği Fences‘la uzun bir aradan sonra tekrar yönetmenlik koltuğuna oturan Denzel Washington geçen hafta son filmi Roman J. Israel, Esq. ile sürpriz bir şekilde en iyi erkek oyuncu dalında Oscar’a aday oldu. Bu başarıdan sonra Washington kamera arkasına, yönetmenliğe dönecek. Aktör/yönetmenin yeni projesi, A Journal for Jordan adını taşıyor. Filmin senaryosunu Mudbound‘ın senaristi Virgil Williams kaleme alacak. Williams filmi Dana Candey’nin aynı adlı çok satan romanından uyarlayacak. Roman, Pulitzer ödüllü gazeteci Canedy’nin Çavuş Charles Monroe King’le ilişkisini konu alıyor. King oğlu henüz 7 aylıkken 2006 yılında Irak’ta ölmüş. Roman gerçeklerden yola çıkılarak kaleme alınmış. Filmin çekim tarihi henüz açıklanmadı. Washington’ı eylülde The Equalizer 2 filminde izleyebileceğiz.