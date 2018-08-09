Geçtiğimiz yıllarda House of Straw ile ağızlarda iyi bir tat bırakan Yeo Siew Hua, yeni filmi A Land Imagined ile yine iyi işlenmiş bir hikaye ve etkileyici görüntülerle karşımıza çıkıyor. A Land Imagined, Singapur’un endüstriyel bölgesinde geçirdiği bir kaza sonucunda yaşadığı travmala sonucunda uyuyamayan bir gencin öyküsünü flash-back’lerle anlatıyor. Hastalığı süresince kirli işlere karışan ve aşık olan kahramanımız ortalıktan kaybolduktan sonra bir polis dedektifinin soruşturması üzerinden hikaye şekilleniyor.

Film Locarno’da yarışma bölümünde gösterilecek.