Aaron Taylor-Johnson ve eşi Sam Taylor Johnson, A Million Pieces için uzun bir süredir beraber çalıştılar. İkisi James Frey’in anılarından uyarladıkları senaryoyu beraber yazdılar. Sam Taylor-Johnson yönetmen koltuğunda, Aaron Taylor-Johnson da başrolde yer aldıkları film için çok iyi bir oyuncu kadrosunu bir araya getirdiler.

Charlie Hunnam, Billy Bob Thornton, Juliette Lewis, Giovanni Ribisi, David Dastmalchian, Odessa Young, Dash Mihok, Eugene Byrd, Andy Buckley, Tom Amandes kağıt üstünde çok güçlü görünen filmin parçası olmayı kabul ettiler. Bir uyuşturucu bağımlısının, rehabilitasyon merkezinde yaşadığı kurtuluş mücadelesinin fragmanı da etkileyici görünüyor. Umarız fazla didaktik bir yapıya kapılıp kötü bir filme dönüşmez…