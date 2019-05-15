Chase Palmer’ın yöneteceği A Naked Singularity, Ridley Scott’ın da yapımcıları arasında olduğu ve amerikan hukuk sistemine farklı bir bakış getirme iddiasındaki bir yapım. Sergio De La Pava’nın aynı adlı isimli romanından uyarlanacak filmde, Casi isimli halk yararına çalışmaya başlayan bir avukatın ilk davasını kaybettikten sonra kendisini ve sistemi sorgulaması anlatılacak.

Filmde başrol Bill Skarsgard’ın oldu, kendisine yetenekli oyuncular John Boyega ve Olivia Cooke eşlik edecek. Filmin 2020’de gösterime girmesi bekleniyor.