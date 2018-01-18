2018 yılının en ilgi çeken biofilmlerinden biri, Marie Colvin’in yaşam öyküsünü anlatan A Private War olacak.

Yönetmen: Ghost City, Cartel Land gibi en sert konuları en kapsamlı şekilde belgesele taşımayı başaran Matthew Heineman, bu kez gerçek hikayeden alınan bir kurgu filmle karşımızda…

Oyuncular: Film, geçtiğimiz ekim ayında tamamlanan oyuncu seçimlerine göre Rosamund Pike ve Jamie Dornan’ın başrollerinde çekiliyor.

Konu: Marie Colvin, 2012’de Suriye’de öldürülene kadar en iyi savaş muhabirlerinden biriydi… Çeçenistan, Kosova, Sierra Leona, Zimbabwe ve Sri Lanka’daki krizlerde en ön cephedeydi. Marie Brenner’ın bir makalesi üzerinden Arash Amel tarafından uyarlanan senaryo Colvin’in çarpıcı hayat öyküsüne odaklanacak. Görüntü yönetmenliğinde de Robert Richardson’ın ismini gördüğümüz için filmi mutlaka izlenmesi gerekenler listesine rahatlıkla alabiliyoruz.