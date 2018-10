A Star Is Born filmi beklenmedik bir başarı elde ediyor. Bradley Cooper‘ın senaristleri arasında yer aldığı, yönettiği ve başrolünü üstlendiği bu yeniden çevrim gittiği her yerden (Toronto, Venedik vs) olumlu eleştiriler alıyor, eleştirmenleri ve izleyicileri etkilemeyi başarıyor. Üç gün sonra ülkemizde de vizyona girecek, yıldızı sönmek üzere olan bir müzisyenle (Cooper) yıldızı hızla parlayan bir şarkıcının (Lady Gaga) ilişkisine odaklanan bu film rüzgârını koruyabildiği takdirde Akademi ödüllerine pek çok dalda aday gösterilecektir. Oscar adaylığına doğru emin adımlarla ilerleyen bu filmin geçmişi eski aslında. Vulture sitesi projenin geçmişini kronolojik bir şekilde anlatmış.

Temmuz 2002: Will Smith, TVGuide’a A Star Is Born‘un yeniden çevriminde yer almak istediğini söylemiş. Bu sıralarda yönetmenlik için Joel Schumacher‘in adı anılıyordu. Smith ikinci başrol için Jennifer Lopez veya Alicia Keys‘i düşünüyordu. Smith, Lopez’in Latin kimliğinden ötürü bu yeniden çevrimin öncekilerden farklılaşabileceğini düşünüyordu. Projeyle ilgili diğer düşüncesi de yıldızı sönen müzisyen/aktör rolünü yıldızı parlayan müzisyen/aktöre dönüştürmekti. Tabii bu durumda yıldızı parlayan kadın müzisyen rolü de tam tersine evrilecekti. Smith bu filmin Sony’nin çatısı altında yapılabileceğini belirtmiş. O zamanlarda Smith, Sony’le anlaşması nedeniyle sürekli Sony’nin filmlerinde yer alıyordu.

Eylül 2002: Bu ay Schumacher’in filmi yöneteceği, Smith’le Lopez’in başrolleri üstlenecekleri kesinleşmiş. Stüdyo filmin çekilmesi konusunda istekli olsa da Schumacher temkinli davranıp “Çekilip çekilmeyeceğini kim bilir?” demiş.

Ekim 2002: Projeden ilk ayrılık ekimde gerçekleşmiş. Keys projede yer almaktan vazgeçmiş. Haberlere göre Keys yer alacağı ilk filmde (A Star Is Born‘da) kendisini (gene bir şarkıcıyı) oynamak istememiş, bu yüzden bu projeden ayrılmış. Keys’in ayrılışından sonra proje çekilememiş, Smith, Lopez ve Schumacher de projeyle bağlarını koparmışlar. Proje rafa kaldırılmış.

2002-2010: Warner Bros. başroller için Smith ve Beyonce‘yi istemiş. Ama ikilinin filmde oynayıp oynamayacakları bir türlü kesinleşmemiş.

Ocak 2010: Ocağa gelindiğindeyse WB nihayet yönetmeni duyurmuş: Nick Cassavetes. Yönetmen o sıralarda stüdyonun sıkça çalıştığı senaristlerden Will Fetters‘ın yazdığı taslağın üzerinde çalışmaya başlamış. Beyonce hâlâ stüdyonun başrol için istediği kişiymiş. Ama Keys’in adı sekiz yıl aradan sonra tekrar bu projeyle anılmış, Rihanna da düşünülmüş.

Şubat 2010: Beyonce kesinleşmiş. Şarkıcının filmdeki partneriyse Russell Crowe olacaktı. Fakat işler gene yolunda gitmedi ve bir yıl boyunca bu projeden yeni bir haber gelmedi.

Ocak 2011: Yeni yıla geçildiğinde Cassavetes projeyle bağını kopardı. WB bunun üzerine yönetmenliği bu türde daha önce film yapmamış Clint Eastwood‘a teslim etti. Beyonce halen projedeydi. Pek çok aktörün projeyle adları anılmaya başlandı. Smith (gene), Robert Downey Jr., Jon Hamm, Beyonce’nin Dreamgirls‘deki partneri Eddie Murphy… Ocak ayında bu aktörlerin adları anıldı.

Haziran 2011: Eastwood, J. Edgar biofilmini çektiğinde sıradaki filmi A Star Is Born‘un başrolünü Leonardo DiCaprio‘ya teklif etmiş. Plan, DiCaprio’yla Beyonce’nin başrolleri üstlenmeleriydi.

Temmuz 2011: Beyonce, Eastwood’la tanıştığını, o sırada çok gergin olduğunu ama bunun kariyerinin en büyük fırsatının olduğunu söylemiş.

Ağustos 2011: DiCaprio bu filmde oynamayı kabul etmeyince (aktör, Tarantino’nun Django Unchained filmini tercih etmişti) rol, Batman üçlemesini tamamlayan Christian Bale‘e teklif edilmiş. Fakat bu haberden günler sonra Beyonce hamile olduğunu açıklayınca Şubat 2012’deki çekim tarihi doğum sonrasına ertelenmiş.

Mart 2012: Eastwood, Bale’i ikna edemeyince bu kez Tom Cruise‘la görüşmelere başlamış. O sıralarda Cruise müzikal türdeki Rock of Ages‘i yapmıştı. Zaten bu yüzden bu rol için görüşülmüştü aktörle. Cruise, Eastwood’la çalışma konusunda istekliydi. Haberlere göre WB aktörle anlaşamazsa rol için Eminem ve Hugh Jackman‘la görüşmeyi düşünüyordu.

Nisan 2012: Senarist Fetters filmin aşk öyküsünden ziyade aktörün düşüşüne odaklanacağını belirtmiş. “Çünkü aşk öyküsü beş kez işlendi” demiş. Öte yandan Fetters müzik ve sinema sektörüyle ilgili de konuşmuş: “İlginç bir zamandan geçtiğimizi düşünüyorum. Endüstrim değişti ve buna alışmaya çalışıyoruz. Millet artık eskisi kadar sinemaya gitmiyor. Müzik endüstrisi de değişti. Artist olmak ve bu işten para kazanmak artık daha da zor. Özellikle bir dinozorsan. Eğer 50’lerinde bir adamsan, Justin Bieber’ın dünyasında, 50’lerindeki Kurt Cobain bile olsan ne yapabilirsin? Bu dünyada nasıl var olabilirsin?” Fetters senaryoyu Cobain’den yola çıkarak kaleme almış.

Ağustos 2012: Crowe olmadı, DiCaprio Tarantino’yu tercih etti, Bale reddetti derken bu kez rol Bradley Cooper’a teklif edildi. Fakat aktör bu rol için hazır olmadığını düşündüğü için teklifi reddetti. Bir de 2012’de epey yoğundu.

Ekim 2012: Beyonce resmi olarak projeden ayrıldı. Rolling Stone’un haberine göre Eastwood aktörleri ikna edemeyince en sonunda Johnny Depp‘in de kapısını çalmış. Fakat Depp’i de ikna edememiş. Beyonce’nin ayrılışı üzerine Eastwood, Esperanza Spalding‘le görüşmelere başlamış. Ama bu da olmamış ve proje rafa kaldırılmış.

2012 Sonrası: Eastwood bu süre zarfında Jersey Boys adlı müzik grubuna odaklanan müzikal filmi Jersey Boys‘u çektiği için A Star Is Born‘u çekmekten vazgeçmiş ve projeden resmi olarak ayrılmış.

Mart 2015: WB bir türlü çekilemeyen, başrol oyuncuları bir türlü netleşemeyen, en sonunda yönetmensiz de kalan projeyi Mart 2015’te tekrar raftan indirmiş. Bu kez yönetmenlik için Cooper’la görüşmelere başlanmış. WB’nin planı Cooper’ın yönetmenliğe bu filmle geçmesi. Stüdyo tekrar Beyonce’yi düşünmeye başlamış.

Mart 2016: Aradan bir yıl geçmiş. WB, Beyonce’yle iletişime geçmiş ama şarkıcının istediği ücreti kabul etmeyince görüşmeler olumsuz noktalanmış.

Haziran 2016: Beyonce olmayınca WB/Cooper, Lady Gaga‘yla görüşmelere başlamışlar.

Ağustost 2016: Lady Gaga teklifi kabul etmiş. Cooper’ın filmin senaristleri arasında yer alıp başrolü de üstleneceği açıklanmış.

Eylül 2018: Film tamamlandıktan sonra Venedik ve Toronto’da izleyicinin ve eleştirmenlerin karşısına çıktı. Bu iki yerden de olumlu eleştiriler aldı. Eylüldeki haberlere göre Cooper filmini Steven Spielberg‘e göstermiş, usta yönetmen bu filmden epey etkilenmiş. Öyle ki Spielberg gösterimden kısa bir süre sonra projesi Bernstein‘ın yönetmenliği ve başrolünü Cooper’a pasladı. Böylelikle Cooper’ın yönetmenlikte de önü açılmış oldu. Cooper, Bernstein‘ı 2019 sonbaharında çekmeyi planlıyor.