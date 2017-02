Aktör Bradley Cooper yakın zamanda ilk kez yönetmenlik koltuğuna oturacak. Cooper daha önce iki kez yeniden çevrilen müzikal film A Star Is Born‘u yönetecek, filmin başrolünü Lady Gaga’yla paylaşacak. Cooper filminin senaryosunu Will Fetters, Christopher Wilkinson ve Stephen Rivele’le birlikte kaleme aldı. Çekimlerine Los Angeles’da nisan ayında başlanacak film ünlü bir oyuncunun (Cooper) genç bir şarkıcı/oyuncuyu (Gaga) keşfedip ünlendirmesini, kadın yükselişe geçerken adamın kariyerinin yaşlılık ve alkol bağımlılığı yüzünden düşüşe geçmesini anlatacak. Evet, film Oscar ödüllü The Artist‘i hatırlatıyor. Gaga’nın rolünü daha önce Judy Garland, Barbra Streisand ve Janet Gaynor üstlenmişlerdi. Cooper’ın rolünüyse Kris Kristofferson, Fredric March ve James Mason oynamışlardı. Üç film de Oscar’a çeşitli dallarda aday gösterilmişti.

EW’nun haberine göre Cooper, Les Miserables‘in ve bu yılın hit filmi La La Land‘in izinden gidip şarkıları canlı performanslarla çekecek, yani playback yaptırmayacak. Bilindiği üzere Les Miserables ekibi çekimler sırasında görünmeyecek bir kulaklık kullanmış, o kulaklıkla müzikleri dinleyip şarkıları söylemişlerdi. Bakalım Cooper ve ekibi hem önceki A Star Is Born‘ların, hem de La La Land‘in başarısını gelecek yıl tekrarlayabilecek mi? Film, ABD’de 28 Eylül 2018’de gösterime girip 2019 Oscarları için mücadele edecek.