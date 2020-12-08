Reconstruction ve Allegro gibi önemli filmleriyle aşk konusunda söyleyecek çok sözü olduğunu gösteren Christoffer Boe, bu sefer bir çiftin hırslarının ilişkiyi nasıl etkilediğini anlatıyor. A Taste of Hunger, iki güçlü oyuncuyu Nikolaj Coster-Waldau ve Katrine Greis-Rosenthal’ı etkileyici bir öyküde bir araya getiriyor.

Boe’nin Tobias Lindholm ile birlikte yazdığı senaryoda Coster-Waldau ve Greis-Rosenthal’ı birlikte dünyaca ünlü bir restoran yaratmak için ellerinden geleni yapan bir çift olarak izleyeceğiz. Zaman ilerledikçe hırsları aşklarının önüne geçen ana karakterlerimiz, çevrelerine de zarar vermeye başlarlar.