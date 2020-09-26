26 Eylül 2020 94 görüntüleme
Normalde herhangi bir dizi diken üstünde tutarak uyutmamaya çalışır. HBO Max ve rahatlama aplikasyonu Calm’ın ortak yapımı A World of Calm, rahatlamanızı ve uykuya dalmanızı sağlayacak.
1 Ekim’de yayınlanmaya başlayacak dizide, günümüzün önemli isimleri izleyenlere/dinleyenlere uyku öncesi masalları anlatacak. Seslendirme kadrosu tek kelimeyle olağanüstü: Mahershala Ali, Idris Elba, Oscar Isaac, Priyanka Chopra Jonas, Nicole Kidman, Zoë Kravitz, Lucy Liu, Cillian Murphy, Keanu Reeves ve Kate Winslet.
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