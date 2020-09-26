A World of Calm: Bu Dizi Uyutur

HBO Max, Calm aplikasyonu ile bir dizi için işbirliği yaptı.
yazar: 26 Eylül 2020 94 görüntüleme

Normalde herhangi bir dizi diken üstünde tutarak uyutmamaya çalışır. HBO Max ve rahatlama aplikasyonu Calm’ın ortak yapımı A World of Calm, rahatlamanızı ve uykuya dalmanızı sağlayacak.

1 Ekim’de yayınlanmaya başlayacak dizide, günümüzün önemli isimleri izleyenlere/dinleyenlere uyku öncesi masalları anlatacak. Seslendirme kadrosu tek kelimeyle olağanüstü: Mahershala Ali, Idris Elba, Oscar Isaac, Priyanka Chopra Jonas, Nicole Kidman, Zoë Kravitz, Lucy Liu, Cillian Murphy, Keanu Reeves ve Kate Winslet.

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bakınıztv

yazar: bakınız - Eyl 25, 2020

yazar: bakınız - Eyl 26, 2020

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