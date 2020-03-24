Aaron Paul, Breaking Bad’in yıllar süren büyük başarısından sonra milyonların gözünde hala Jesse Pinkman olarak hayatına devam ediyor. Westworld’ün üçüncü sezonunda gizemli Caleb karakteri olarak karşımıza çıkan Paul’dan bu dizide de arada bir “Bitch” demesini isteyen hayranı çok.

Paul’un ise ayrı fikirleri var. Breaking Bad’den hemen sonra çektiği Need For Speed’den umutlu olan Paul, “İyi bir seriye dönüşmesini bekliyordum ama olmadı. Çekerken çok eğlenmiştik. Jesse karakterini dengelemek için de iyi bir rol olacaktı” sözleriyle içine düştüğü durumdan çıkmaya çalıştığını belirtti.

Paul, NME’ye verdiği röportajda “Los Angeles’a ilk taşındığımda Nirvana patlamıştı. Nevermind aldığım ilk albümlerden biriydi… Rüyam hala Kurt Cobain’i bir filmde canlandırmak” sözleriyle hayalini de aktardı.