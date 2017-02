The Social Network, The Newsroom, A Few Good Men, Moneyball, Charlie Wilson’s War yapımlarını kaleme alan Oscarlı senarist Aaron Sorkin kariyerinde ilk kez yönetmenlik koltuğuna oturdu. Molly’s Game adlı biyografik kitabı uyarlayan Sorkin bu filminde Jessica Chastain, Idris Elba, Kevin Costner, Michael Cera, Chris O’Dowd, Brian d’Arcy James’ten oluşan oyuncu kadrosuyla çalıştı. Chastain filme adını veren Molly’i, Costner Molly’nin babasını, Elba’ysa Molly’nin peşindeki ajanı oynadılar. Film kumar dünyasının önemli isimlerinden olan Molly Bloom’un çocukluğuna, kumar dünyasındaki yükselişine ve en nihayetinde FBI’nın hedefi haline gelişine odaklanacak. Filmin bu yılın ödül sezonunda gösterime çıkarılması planlanıyor. Ama tam tarih henüz netleşmedi.