seçki Jake Gyllenhaal Bu Yıl Dört Filmle Dönecek Gençliğinden beri fazla ara vermeden pek çok filmde rol alan, bunların bazılarında Oscarlık performanslar ortaya koyan Jake Gyllenhaal’ı bu yıl birbirinden farklı dört filmde izleyeceğiz. Aşağıdaki dört filmin de...

haber Painkiller Jane: Jessica Chastain Süper Kahraman Rolünde Daha önce Kristanna Loken’ın başrolünde televizyona taşınan Painkiller Jane adlı çizgi-roman bu kez sinemaya taşınacak. Jimmy Palmiotti ve Joe Quesada’nın kaleme aldıkları bu çizgi-romanın merkezinde polis olan, FBI tarafından...