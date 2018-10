2013’ten beri rafta duran The Trial of the Chicago 7 filminin yönetmeni dün akşam duyuruldu. On yıl evvel senaryoyu Steven Spielberg için kaleme alan Aaron Sorkin filmin yönetmenliğini üstlenecek. Spielberg 2008’de bu filmi çekmeye niyetlenmiş, hatta başrolleri Sacha Baron Cohen, Will Smith gibi ünlü isimlere teklif etmiş ama daha sonra yönetmenlikten çekilmişti. Bunun üzerine proje önce Ben Stiller‘a, sonra 2013’te Paul Greengrass‘e teslim edilmiş ama bütçede anlaşılamadığı için (Universal filme sadece 30M$ harcamak istemişti) Greengrass filmden çekilmişti. Film bu kez çekilecek gibi görünüyor.

İlk filmi Molly’s Game‘le olumlu eleştiriler alan Sorkin’in sıradaki filminin The Trial… olup olmayacağı şimdilik belli olmasa da filmde rol alması için Cohen’le görüşmelere tekrar başlandığı belirtilmiş. Film 1968’de Chicago’da düzenlenen demokrat parti kurultayı sırasında Vietnam Savaşı’nı protesto edenlerden sekiz kişinin tutuklanıp yargılanma sürecini konu alıyor. Bu sekiz kişiden yedisi beraat etmişti. Sorkin şu sıralar Lucy and Desi adlı filminin senaryosuyla da meşgul durumda. Bu filmin başrolünü Cate Blanchett üstlenecek. Filmin yönetmeni henüz duyurulmadı. Molly’s Game zamanında filmi Sorkin’in yönetebileceği söylenmişti.