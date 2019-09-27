ABD’de Joker farklı ve biraz da tehlikeli bir kültürel fenomene dönmüş durumda… Los Angeles Polisi, filmin gösterime girdiği ilk haftasonunda sinema salonlarında görünür olacaklarını ve çıkması muhtemel olaylara izin verilmeyeceğini açıkladı. Polis, muhtemel bir saldırıyla ilgili birçok ihbar ve sosyal medya paylaşımı bulunduğunu, büyük çoğunluğunun asılsız olduğunu tespit etseler de tedbir alacaklarını belirtti…

2012’de Colorado’nun Aurora kentinde, Batman filminde bir saldırgan 12 kişiyi öldürmüş, 72 kişiyi yaralamıştı. Bu olayın yaşandığı sinema da Joker’i gösterime sokmayacağını açıkladı.