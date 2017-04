La vie d’Adele filmiyle Cannes Film Festivali’nden Altın Palmiye ödülünü kazanan usta yönetmen Abdellatif Kechiche geçen yıldan beri Mektoub is Mektoub adlı filmiyle meşgul durumda. Genç bir senaristin Paris’e taşındıktan kısa bir süre sonra Akdeniz’e tatile gitmesi ve burada bir kadına âşık olmasını konu alan bu filmi Kechiche ikiye bölecek gibi görünüyor. Filmlerin adları şöyle: Les dés sont jetés/The Die is Cast ve Pray for Jack. Bu filmlerde kimlerin rol aldığı açıklanmadı. Ekip filmin oyuncu kadrosunu uzunca bir süredir basından gizlemeyi başarmış durumda.

Gelen haberlere göre Kechiche finansörlerle kontratından ötürü mahkemelik olduğu için bu yılki Cannes Film Festivali’ne katılamayacak. Kechiche’in kontratı sadece bir filmi kapsadığından, yapımcılar da iki filmin satışı ve tanıtımlarıyla meşgul olmak istemediklerinden ötürü mahkeme yoluna gidildi. Yönetmen de bu yüzden festivale katılamayacak. Yönetmen davayı kazanmayı ve 2018’deki Cannes Film Festivali’ne iki filmiyle de katılmayı umuyor. Kechiche davayı kazanmazsa iki filmi tek film haline getirmek zorunda kalacak. Henüz mahkemenin tarihi belli değil. Bu arada yönetmen bu yaz gene iki film çekmeyi planlıyor: Lamb of God ve Sister Marguerite. Kısacası yönetmen bu yıl dönmeyecek ama döndüğünde üç veya dört filmle dönmüş olacak.