About Endlessness: Roy Andersson’un Yeni Filminin Ayrıntıları

Roy Andersson Yaşam Trilojisi’ni oluşturan Songs from the Second Floor (2000) You, the Living (2007) ve A Pigeon Sat on a Branch Reflecting on Existence’a dördüncü bir film ekleyebileceğini belirtmişti. 2019’da gösterimde olacak About Endlessness ilgili ilk ayrıntıları daha önce aktarmıştık.

Şubat ayında başlayacak çekimler öncesinde filmle ilgili kesinleşen konular ise şöyle:

– Filmin konusunu Binbir Gece Hikayeleri’ni baz alarak oluşturmuş. “Varoluşumuzun değerini ve güzelliğini araştıracak” sözleriyle anlatıyor.

– Filmin baş kahramanı bir kadın ses olacak. Andersson kadın seslendirmeciye çekimlerden sonra karar verecek.

– Filmde Magnus Wallgren, Kristina Ermark, Martin Serner ve Lisa Blohm başrolleri oynayacak. Wallgren’in Adolf Hitler’i canlandıracak olması merakımızı iyice arttırdı.