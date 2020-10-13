Ünlü aktör Adam Sandler, 2002 yılında rol aldığı Punch Drunk Love filminde Paul Thomas Anderson ile çalışma şansına nasıl eriştiğini anlattı. Smartless adlı podcast yayınına konuk olan ve ünlü yönetmen ile Tom Cruise sayesinde tanıştığını açıklayan Adam Sandler’ın, Paul Thomas Anderson’la tanışma hikayesinden satır başları şu şekilde:

“Nicole Kidman SNL’e katıldığı dönemde Tom Cruise ile tanışma şansı bulmuştum. Çok mutlu olmuştum çünkü Tom Cruise’a o dönemde büyük bir hayranlık besliyordum. Tanıştıktan sonra Paul Thomas Anderson’ın benim büyük bir hayranım olduğunu ve benimle bir film yapmak istediğinden bahsetti ancak ben o dönemde kendisini tanımıyordum.”

“Daha sonra Paul ile Tom Cruise sayesinde telefonla görüştük. Bana Billy Madison’ı çok sevdiğini, Big Daddy’nin favori filmlerinden biri olduğunu söyledi. O dönem kendisini tanımadığım için sadece teşekkür etmekle yetindim. Daha sonra da benim başrolümde oynayacağım bir film yazmak için iznimi istedi.”

“Bir gün şehirde vakit geçirmem gerekiyordu ve Magnolia’nın vizyonda olduğunu gördüm. Bütün biletler tükenmişti ve filmi en önden izlemek zorunda kalmıştım. Filmi izledikten sonra içimi hayranlıkla karışık bir korku kapladı. ‘Ben bu adamın standardında değilim, filmini mahvedeceğim’ diye düşündüm.”

“Filmden çıktıktan sonra Paul’u aradım ve Punch-Drunk Love’ı başkası için düşünmesi gerektiğini, filmini mahvetmekten korktuğumu söyledim. Hemen arabasına atlayıp yanıma geldi ve filmin konusunu, benim için düşündüklerini anlattı. Oyunculuğuma ve yeteneğime ne kadar güvendiğini anlatarak beni rahatlattı. Sonrasını da zaten biliyorsunuz. Eğer o gün gelip anlattıklarıyla beni rahatlatmasaydı, belki de korkup Punch-Drunk Love’da oynayamayacaktım.”