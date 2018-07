Dünyanın en prestijli uluslararası film festivali Cannes ile Adana Film Festivali iş birliği yapıyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi’nce düzenlenecek 25. Uluslararası Adana Film Festivali kapsamında Cannes ile yapılacak ortaklık, genç sinemacıları ve sanatseverleri Cannes’in temsilcileriyle buluşturacak.

22-30 Eylül 2018 tarihleri arasında 25. kez düzenlenecek Adana Film Festivali’nin, bu yılki ortağı dünyanın en prestijli uluslararası film festivali Cannes Film Festivali’nin 57. yaşını dolduran en köklü bölümü Semaine de la Critique.

1962’de başlayan Semaine de la Critique, tarihinde Tevfik Başer’den (’40 Metre Kare Almanya’ – 1986) Şahin Kaygun’a (‘Dolunay’ – 1988), Furüzan-Gülsün Karamustafa’dan (‘Benim Sinemalarım’ – 1990) Canan Gerede’ye (‘Robert’ın Filmi’ – 1992), Serdar Akar’dan (‘Gemide’ – 1998) Mehmet Can Mertoğlu’na (‘Albüm’ – 2016) uzanan fazlaca yerli yönetmenin adını duyurduğu önemli bir platform olmuştu.

Fransız eleştirmenlerin başlattığı bölüm, ‘ilk film’ ve ‘ikinci film’ göstererek genç yetenekleri keşfetme özelliğiyle meşhur. Tarihi boyunca Bernardo Bertolucci, Dusan Makavejev, Wong Kar-Wai, Alejandro Gonzalez Innaritu, Guillermo Del Toro, Fernando Solanas, Léos Carax, Jerzy Skolimowski, Hiroshi Teshigahara, Victor Erice, Ken Loach, Ousman Sembene, Otar Iosseliani, Jean-Marie Straub, Tony Scott, Barbet Schroeder, Denys Arcand, Aleksei German, John Sayles, Arnaud Desplechin, Deepa Mehta, Philippe Garrel gibi yönetmenleri sinema piyasasına armağan ederek de bu özelliğini perçinledi.

Adana Film Festivali Atılımlara Devam Ediyor

Semaine De la Critique, 30 yıl önce başlayan kısa film seçkisiyle ise Gaspar Noé, François Ozon, Andrea Arnold, Tran Anh Hung, Neil Jordan, Denis Villeneuve ile Justin Kurzel’in henüz emekleme adımlarının ilk atıldığı yer oldu. Bu yıl ise yeni Noé’ler, yeni Ozon’lar, yeni Arnold’lar çıkarma peşindeki iddialı seçki ortaklık kapsamında Adana’da ‘keşif’ olanağı sunacak.

Leica Cine Keşif Ödülü’ne ulaşan Yunan sinemacı Jacqueline Lentzou’nun ‘Hector Malot, The Last Day of the Year’ı ile Canal+ Kısa Film Ödülü’nü kucaklayan Elias Belkeddar’ın Cezayir-Fransa ortak yapımı ‘A Wedding Day’ini de içeren 10 yarışma filmi seyircilerle beşer filmlik iki program halinde buluşacak.

Öte yandan seçkinin ‘özel seans’ bölümü kapsamında yine Cannes’da ilk kez gösterilen, ‘Ara’ (‘Interruption’) ile tanınan Yunan yönetmen Yorgos Zois’e Hollywood yolunu açan ‘Third Kind’, 2017’de Venedik’te beğeni toplayan ‘Vahşi Oğlanlar’ın (‘Les Garçons Sauvages’) yönetmeni Bertrand Mandico’nun iddialı son kısa filmi ‘Ultra Pulpe’ ve Boris Labbé imzalı benzersiz Fransız animasyonu ‘La Chute’ de üçüncü programı oluşturacak.

Festival kapsamında Charles Tesson’un direktörlüğündeki Semaine de la Critique’in kısa film seçici kurulu üyeleri Léo Soesanto ve Marie-Pauline Mollaret, Türkiyeli kısa filmcilerle fikir alışverişinde bulunacakları bir panele konuşmacı olarak katılacaklar. Ayrıca Mollaret, ortaklık kapsamında ‘Uluslararası Kısa Film’ jürisinin üyesi olarak görev alacak. Böylece genç sinemacılar 25. Adana Film Festivali’nde Cannes’ın temsilcileriyle buluşmuş olacak.