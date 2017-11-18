Her filmiyle kendini aşan ve anlattığı hikayeler merakla beklenmeye başlanan belçikalı yönetmen Fabrice du Welz üçlemesini tamamlıyor.

The Ordeal ve Alleluia ile birlikte aşkı üst sınırlarında yaşayan ve aşk için yaptıklarıyla çevresindekilere zarar verenleri anlatan öyküleri tamamayacak olan Adoration iki çocuğun sevgisine odaklanacak.

12 yaşındaki Paul’un annesinin çalıştığı akıl sağlığı merkezindeki şizofren bir kıza aşık olması ve olayların giderek kontrolden çıkmasını anlatacak olan film başrol oyuncularını da buldu. Michael Haneke’nin Happy End’inde izlediğimiz Fantine Harduin yine sorunlu bir küçük kızı canlandıracak. Yan rollerde Benoît Poelvoorde, Peter Van Den Begin, Emmanuelle Béart ve Béatrice Dalle gibi usta oyuncular var.