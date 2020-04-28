After Life’ın ikinci sezonunu, ilk sezonu ile beklentilerimin üstüne çıkmasıyla ve hali hazırda büyük bir Ricky Gervais hayranı olmam sebebiyle sabırsızlıkla bekliyordum. İlk sezondaki depresif hava, tuhaf karakterler, ancak küçük kasaba insanının başına gelebilecek garip haberler çok hoşuma gitmişti. Espri seviyesi üst düzeydeydi. Lakin dizinin ikinci sezonu, birinci sezonun çok gerisinde.

İkinci sezonda maalesef ilk sezondaki naif atmosferden eser yok. Diziyi sevmemin en büyük nedeni; kendimizi rahatlıkla Tony’nin yerine koyabilmemizdi. Tony’nin eşinin ölümünü bir nebze atlattığını düşünerek ilk sezonu kapatmıştık. Lakin Tony, ilk sezondakinden daha kötü bir durumda karşımıza çıktı. İkinci sezonda, Tony ile ‘Hemşire’ arasındaki ilişki ve diyaloglar o kadar çiğ duruyor ki aralarındaki ilişkinin sonucunun nereye varacağını seyirci olarak hiç merak etmedik.

Sanki Ricky Gervais, diziyi tek sezon olarak planlamış ve ardından gelen ikinci sezonu da hayranlarının baskısı veya para nedeniyle yapmış gibiydi. Espri seviyesindeki kalitesizlik, oyuncuların bıkmış gibi performans sergilemesi üst üste eklenince sevdiğimiz, beğendiğimiz bir diziden bambaşka bir şeye dönüşmüş bir yapımla karşılaştık.

Depresif tema ikinci sezonda devam etmesine rağmen ilk sezondaki başarılı sekansları ve iyi diyalogları göremedik. İlk sezondaki altyapısı sağlam olan dramatik düzlem yerine, bu sezon duygu sömürüsüne kaçan duygusal sahneler seyrettik (son sahne hariç).

İlk sezondaki karakterlerin çok boyutlu tuhaflığına karşın bu sezon iki boyutlu karakterler ve onların başarısız diyaloglarıyla karşılaştık. Postacı, psikolog ve James karakterleri fazlasıyla karikatürize ve de abartıydı. Bizim yerli komedi filmlerinde görmeye alıştığımız, gaz çıkarma şakalarına benzer birçok şaka mevcuttu.

Büyük umutlarla ikinci sezonu izlemeye başlamama rağmen büyük hayal kırıklığına uğradım. Dizi, ilk sezonda bittiği yere, bizi tekrardan döndürmüş gibi oldu. Birçok olumsuzluğuna rağmen Ricky Gervais’i görmek bile insanın yüzünde tebessüm oluşmasına yetiyor. Daha iyi yazılmış bir senaryo ile bu sezonu da beğenebilirdik lakin bana üzerine pek düşünülmemiş gibi geldi.

Kısacası genel olarak ilk sezonun gerisinde kalan, içerisinde fazlaca ajitasyon barındıran ve espri seviyesinin yerlerde olduğu bu sezonu ben hiç beğenmedim.