Ricky Gervais’in yarattığı ve başrolü oynadığı Netflix dramedisi After Life’ın geri dönmesine az bir süre kala son gelişmeleri ve tanıtımları derledik.

Yayın Tarihi: 24 Nisan 2020’de tüm ikinci sezon Netflix’te olacak. İkinci sezon 6 bölümden oluşacak.

Oyuncular: Dizinin yaratıcısı ve başrol oyuncusu olarak doğal olarak Ricky Gervais’i yeniden izleyeceğiz.

Kerry Godliman, Ashley Jensen, Roisin Conaty, Diane Morgan, Tony Way, Mandeep Dhillon, David Bradley, Tom Basden, Penelope Wilton, Paul Kaye yeniden karakterlerini canlandıracaklar.

Yeni Sezonda Bizi Neler Bekliyor?: İlk sezonda eşini kaybettikten sonra ağır bir depresyon geçiren Tony’nin çevresindeki insanlar sayesinde yeniden kendine gelme sürecini izledik. İkinci sezonda Tony’nin çevresindeki insanları iyileştirme çabasına tanık olacağız. Yayınlanması tehlikeye giren gazeteyi de kurtarmaya çalışacak olan Tony, hayatını başkalarının mutluluğuna adayacak.

Görüşler:

İlk sezonun aldığı tepkiler sayesinde havalara uçtum. Kesinlikle böyle bir ilgi beklemiyordum. İlk sezonun insanlarla insanlarla bu kadar duygusal bağ kurabilmesi kalbimi ısıttı. İkinci sezon için sabırsızlanıyoruz. Ana yaklaşımımız “Umut her şeydir!” olacak. (Ricky Gervais)

Fragman: