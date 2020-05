Bu başlık kulağa saçma ve anında reddedebilecek gibi geliyor ilk okunduğunda… Kabul, fakat önce bir dinleyin. Geçenlerde Ricky Gervais’in başrolündeki ağır bir dram dizisi olan After Life’ın 2. sezonu yayınlandı. Ricky Gervais’e son Altın Küre’de popüler kültür düşmanı bol küfürlü skandal konuşmasını hepimiz takdir ettikten sonra kendi dizisinin reklamını yaptığından beri pek ısınamıyorum. Fakat çoğu konuda doğruları söyleyen bir adam. Şunun şurasında kara mizah neferi kaç kişi kaldık ki? Yiğidi öldürün hakkını yemeyin. Zaten biz şu an dizisinden bahsediyoruz. (Louis C.K daha iyi bence)

After Life karısının ölümünden sonra hayatına güçlükle devam etmeye çalışan bir adamın psikolojisini ele alıyor. Konusundan da anlayabileceğimiz gibi işin içerisinde hiç komedi unsuru yok. Netflix’in kendisi bile komedi diyor After Life’a. Açın kıçınıza gülün! After Life bir dramdır. Hem de ilk sezonunu çok başarılı ve niş bir iş bulduğum dramdır. Komik adamlar dramı iyi kotarıyor tezini destekleyecek kadar iyi bir dramdı hatta… Kaliteli komedinin temelini dram oluşturur çünkü. Bir yerden sonra gülmeye başlarsınız.

Peki bu sezonu neden Recep İvedik’e benzettim? Recep İvedik’in zıttı bir yapıya sahip olduğu ve ters orantı kurduğu için denebilir. Mesela; Recep İvedik’te maganda adam sokaktaki medeni insanlarla diyaloğa giriyor, ortaya sığ bir macerayla beraber medeni insana hak verdirip lümpen adama güldürmeye çabalıyor. After Life ise tam tersi, medeni adam maganda insanlarla diyaloğa giriyor. Medeni adama hak verdirip lümpen insanları ilginç bulmamızı istiyor. (Medeni adam tabi ki Ricky Gervais.) Peki ne oluyor? Bu işleyiş abartılıp mevzu sadece aynı macerayı farklı lümpen insanlarla devam ettirme sığlığına düşüyor. Bence sezonun en büyük hatalarından biri bu.

Diğer bir hatası ise inanılmaz sıkıcı olması. Bunun en büyük sebebi bulundukları kasaba. Sürekli aynı insanlarla oluşturulan 5 kişilik şehir hayatı bir süre sonra bıkkınlık veriyor. Tiyatroda, yolda, kilisede orada burada sürekli aynı insanlara denk geliyorsunuz. Bu insanların da herhangi bir karakter gelişimi yoksa bu denk gelişlerin artık hiçbir anlamı kalmıyor. “Acaba Tony, işyerindeki gelenekselci kıza bu sefer hangi lafı sokacak?” Bunu gerçekten merak ediyor muyuz?

Son hatası ise bir yere varamıyor oluşu. Tony’nin ilişkisi tek adım yol alamıyor. Tony’nin insanlarla ilişkisi de aynı şekilde… Tıkanık bir lavabo seyretmek gibi bir şey. İlk sezon, çok ağır bir dramdan beslendiği için bu malzeme bize yetti. Kahırlardan kahırlara koştuk. Fakat artık karısının videolarını sapık gibi izleyip intihara meyil eden adama üzülmeyi yemiyoruz. Hayatına devam etmeye başlaması gerekirdi. Bu arada bana kanserden ölen karısı da biraz sadist gelmeye başladı. Bu kadar da video bırakmazsın arkanda yahu! Zaten her anınız kameralara çekilmiş, bir de adam iyice kahrolsun diye ona özel videolar çekiyorsun 1 Terabayt. Ruh hastalığı bu. Benden yeterince nefret ettiyseniz After Life hakkında eyyorlamam bu kadar. Düzgün içeriklerle kalın, Hoşçakalın.