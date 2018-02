Danimarkalı yönetmen Susanne Bier’in Anders Thomas Jensen’le birlikte kaleme aldığı filmi After the Wedding (Efter brylluppet) 2006’da vizyona girdiğinde olumlu eleştiriler almış, ödül sezonunu Yabancı Dilde En İyi Film dalında Oscar’a aday olarak tamamlamıştı -ödülü Alman yapımı Des Leben der Anderen kazanmıştı-. Mads Mikkelsen’in başrolünü üstlendiği film yıllardır Hindistan’daki bir yetimhaneyi yöneten, burada çocuklarla çok iyi geçinen iyi yürekli Jacob Pederson’ın yetimhanenin kapanmaması için memleketi Danimarka’ya dönmesine, burada yaşayan, zengin bir iş adamı olan Jörgen’le yetimhanenin finansmanlığı için görüşmesine, ardından bazı sırların açığa çıkmasına odaklanıyor. Bu film bu yıl Hollywood tarafından yeniden çevrilecek.

Filmin senaristliğini ve yönetmenliğini Bart Freundlich üstlenecek. Başrollerse Freundlich’in eşi Julianne Moore‘la In the Fade filmiyle gündemde olan Diane Kruger‘a teslim edildi. Anlaşılacağı üzere orijinal filmdeki erkek karakterlerin (Jacob ve Jörgen) cinsiyetleri değiştirilecek ama öykünün ana hatları korunacak. Film, Calcutta ve New York’ta geçecek. Bu kez yetimhaneyi yöneten bir kadının (Kruger) yetimhanenin kapanmaması için memleketi New York’a dönüp zengin, evli, üç çocuklu bir iş kadınıyla (Moore) görüşmesine odaklanacak. Moore’u bu yıl diğer yeniden çevrimi Gloria‘da izleyebileceğiz.