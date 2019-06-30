Aga’s House, dokuz yaşında bir çocuğun, 5 kadınla yaşadığı bir evden başlayarak savaşta kaybettiği babasını arama hikayesini aktarıyor.

Yönetmen: Kosovalı genç kadın yönetmen Lendita Zeqiraj ilk filmiyle karşımızda…

Oyuncular: Filme ismini veren Aga’yı Arti Lokaj oynuyor. Kendisine Rozafa Celaj, Adriana Matoshi, Basri Lushtaku, Shengyl Ismaili, Melihate Qena ve Rebeka Qena eşlik ediyor.

Konu: Dokuz yaşındaki bir çocuk, Kosova Savaşı’ndan kaybolduğuna inanılan babasını bulmayı kafasına koymuştur. 5 kadının yaşadığı evde, savaş travmalarının gölgesinde, hüznün balkan yaşam tarzına karıştığı bir öykü izleyeceğiz..

Festival Yolculuğu: Film Karlovy Vary’de East to West yarışma bölümünün açılış filmi oldu.