19 Mayıs 2018
İlk gösterimi yapılan Ahlat Ağacı’nda dikkat çeken isimlerin başında Nuri Bilge Ceylan’ın keşfi olarak nitelendirebileceğimiz Akın Aksu dikkat çekti. (Kırmızı Halı fotoğrafında sağdan ikinci isim)
Filmin senaryosunda da imzası bulunan Akın Aksu 1986 doğumlu ve filmin de büyük bir bölümünün geçtiği Çanakkale’nin Çan ilçesinden. Esas mesleği eğitimcilik olan Aksu, Elazığ’da resim öğretmenliği yapıyor. Filmin önemli sahnelerinde karşımıza çıkan Aksu’nun senaryonun temelini oluşturan öyküye önemli katkısı olduğunu söyleyebiliriz.
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