Yedi sezon boyunca Game of Thrones dizisinde Littlefinger’ı oynayan İrlandalı aktör Aidan Gillen‘ın çekim tarihi belli olmayan James and Lucia filminde James Joyce’u oynayacağını belirtmiştik. Bugün yetenekli aktörün diğer projesi de açıklandı. Gillen, BBC Two’nun hazırladığı 2 saatten oluşan TV filminde İrlandalı komedyen Dave Allen’ı oynayacak. Filmi Peaky Blinders‘ın senaristlerinden Stephen Russell kaleme alacak. Adı açıklanmayan film, Allen’ın 40 yıllık kariyerine, komedyenliğine, yaşadığı trajedilere (Allen babasını, kardeşini ve bir parmağını kaybetmişti), IRA ve Katolik Kilisesi’nce tehdit edilmesine ve İrlanda’yla Avustralya televizyonlarında yasaklanmasına odaklanacak. Game of Thrones‘da Varys’i oynayan, 8. sezonda da izleyeceğimiz Conleth Hill de Gillen’ın yeni filminde rol alacak, Allen’ın kardeşini oynayacak. Kadroda Tommy Tiernan ve Joanne Crawford da Allen’ın ebeveynleri rollerinde yer alıyorlar. Çekimlere bu ay Kuzey İrlanda’da başlanacak.