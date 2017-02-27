Bir Akademi Ödül Töreni daha sabah saatlerinde sona erdi. Bu ödül törenini unutmaya hazırlanmışken hepinizin bildiği olay gerçekleşti. Önce en iyi film ödülünün La La Land‘e gittiği açıklandı. Ekip hep birlikte sahneye çıkıp teşekkür konuşması yaparken ödülün La La Land‘e değil, Moonlight‘a gittiği açıklandı ve Oscar, La La Land ekibinden alınıp Moonlight‘a teslim edildi. 89 yıldır düzenlenen Oscar tarihinde yanılmıyorsam bir ilk de törenin bitmesine dakikalar kala yaşanmış oldu. Bunun nedeniyse Beatty’e yanlış zarfın teslim edilmiş olması. Neticede bu olay törene gölge düşürdü. Tek sorun bu değildi. 2016’da ölen sinemacıların anıldığı bölümde ölmeyen bir kadının fotoğrafının kullanıldığı da ortaya çıktı. Kısacası her açıdan sorunlarla dolu, Oscar’a yakışmayacak şeylerin yaşandığı bir törendi. Bu ilklerden sonra gelelim diğer ilklere.

En iyi yönetmen ödülünü kazanan, 32 yaşındaki Damien Chazelle (La La Land) bu ödülü kazanan en genç yönetmen oldu. Ödül, Moonlight‘ın yönetmeni Barry Jenkins’e gitseydi Jenkins yönetmen ödülünü kazanan ilk siyahi sinemacı olacaktı.

Asghar Farhadi’nin yönettiği The Salesman yabancı dilde en iyi film ödülünü alınca Farhadi bu ödülü iki filmiyle alan (daha önce A Separation‘la almıştı) birkaç yönetmenden birisi oldu. 1984’te Ingmar Bergman son kez bu dalda ödül kazandıktan sonra Farhadi’ye dek hiçbir yönetmen bu dalda birden fazla kez ödül kazanamamıştı.

En iyi yardımcı aktör ödülünü Moonlight‘taki performansıyla kazanan Mahershala Ali de bu ödüle değer görülen ilk Müslüman oyuncu oldu.

La La Land 14 dalda adaylık alarak en çok adaylık alarak rekor kırmıştı. Daha önce sadece Titanic ve All About Eve filmleri 14 dalda adaylık elde etmişti. Bugün bu 14 adaylıktan altısını ödüle çevirdi. Böylelikle La La Land altı ödül kazanan 11. film oldu. Altı Oscar kazanan diğer filmler şunlar: The Hurt Lucker, Forrest Gump, Chicago, Mrs. Miniver, The Godfather: Part II, Star Wars, A Place in the Sun, An American in Paris ve A Man for All Seasons. Tarihte 11 film 7 Oscar, 8 film 8 Oscar, 3 film 9 Oscar, 1 film 10 Oscar ve 3 film 11 Oscar kazanmıştı.