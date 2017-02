Yeni filmi The Other Side of Hope‘la Berlin Film Festivali’nden en iyi yönetmen ödülünü kazanan usta sinemacı Aki Kaurismaki yeni filmi ve emekliliği hakkında konuştu. Yönetmen, The Straits Times’la yaptığı röportajında The Other Side of Hope‘un son filmi olduğunu, artık ‘adios’ demenin vaktinin geldiğini belirtti. Ama Cineurope sitesiyle yaptığı röportajda sıradaki filminin neşeli bir komedi filmi olmasını umduğunu söyledi. Kaurismaki’nin emekliliği düşündüğü kesin ama The Other Side of Hope‘un son filmi olup olmadığı henüz netleşmedi. Usta yönetmen kariyerine bir film daha dahil edebilir. Çekilirse bu film, Le Havre‘yle başlayıp The Other Side of Hope‘la devam eden mülteciler ve liman şehriyle ilgili üçlemesinin son filmi olacak.