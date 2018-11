haber Aki Kaurismaki Emekliliği Düşünüyor Ama Emeklilikten Önce Bir Film Daha Çekebilir Yeni filmi The Other Side of Hope‘la Berlin Film Festivali’nden en iyi yönetmen ödülünü kazanan usta sinemacı Aki Kaurismaki yeni filmi ve emekliliği hakkında konuştu. Yönetmen, The Straits Times’la...

haber The Other Side of Hope: Kaurismaki’den Mültecilerle İlgili Bir Film Usta yönetmen Aki Kaurismaki 2017 yılında karşımıza yeni filmi The Other Side of Hope‘la çıkacak. Berlin Film Festivali‘nde ödül için yarışacak bu filmin merkezinde Suriyeli bir mülteci yer alıyor....