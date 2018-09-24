Sinema tarihinin en iyi yönetmenlerinden Akira Kurosawa‘nın işinden başka bir uğraşı olmayan yalnız ve yaşlı bir adamın, Kanji’nin (Takashi Shimura) kanser olduğunu öğrendikten sonra işini bırakıp hayatını yaşamaya başlamasını, ölmeden önce hayatın anlamını kavramaya çalışmasını konu alan klasik filmi Ikiru‘nun (1952) yeniden çevrileceği açıklandı. Deadline’ın haberine göre, Carol ve On Chesil Beach filmlerinin yapımcısı Stephen Woolley yeniden çevrimin yapımcılığını üstleniyor. Woolley bu filmin 1950’lerde Londra’da geçeceğini açıklamış. Henüz filmin senarist(ler)i ve yönetmeni duyurulmadı.