Usta yönetmen Akira Kurosawa’nın kaleme aldığı ama filmleştiremediği After the Rain senaryosu 1998’de, The Sea is Watching senaryosuysa 2002’de sinemaya taşınmıştı. Bu iki filme 2020’de bir film daha dahil edilecek. Kurosawa’nın kaleme aldığı The Mask of the Black Death senaryosunu Huayi Brothers Media’yla CKF Pictures birlikte filmleştirecekler. Kurosawa bu senaryosunu Edgar Allan Poe’nun kısa öyküsü The Masque of the Red Death‘ten uyarlamıştı. Usta yönetmen bu senaryoyu Derzu Uzala filmini hazırlarken, Ran ve Kagemusha‘nın hazırlıklarına devam ederken 1977’de kaleme almış ama sonra filmleştirememişti. Film apokaliptik bir gelecekte geçip vebanın yayılmasına, bir ailenin bu tehlikeye aldırmamasına odaklanacak. Filmi kimin çekeceği henüz belli değil. Ama 2020’de vizyona gireceği için yönetmen yakın zamanda belirlenecek.