Bullhead filmindeki performansıyla dikkatleri çeken, daha sonra Marion Cotillard’lı Rust and Bone filmiyle iyice ünlenen Belçikalı yetenekli aktör Matthias Schoenaerts kariyerine Fransa ve Amerika’da devam ediyor. En son Adele Exarchopoulos’lu Le Fidele filminde izlediğimiz Schoenaerts bu filmden sonra beş filmde rol aldı. Aktörün beş filmi de bu yıl vizyona girecek gibi görünüyor. Schoenaerts mart ayında vizyona girecek, Jennifer Lawrence’lı casus gerilimi Red Sparrow filminde Rus ajan Vanya Egorov rolünde karşımıza çıkacak. Rus balerinin ajan olmasını, daha sonra çift taraflı ajana dönüşmesini konu alan filmi Francis Lawrence yönetti. Eleştiriler karışık. Aktörü sonbaharda Thomas Vinterberg’in yeni filmi Kursk‘te de izleyebileceğiz. Başrolünü üstlendiği bu filmde de bir Rus’u, Kaptan Mikhail Kalekov’u oynadı aktör. Colin Firth, Max von Sydow, Michael Nyqvist ve Lea Seydoux’nun da rol aldığı Kursk, Rusya’nın 2000 yılında batan denizaltısına ve mürettebatın hayatta kalma savaşına odaklanıyor.

Aktörün diğer projesiyse aktris Laura de Clermont-Tonnerre’nin yönettiği Mustang. Connie Britton, Josh Stewart, Bruce Dern ve Jason Mitchell’ın da rol aldığı bu filmse terapi programı kapsamında vahşi atları eğitme şansını elde eden Roman (Schoenaerts) adlı eski bir mahkuma odaklanıyor. Filmin bu yıla yetişmesi bekleniyor. Sıkça suçluları, mahkumları, öfkeli karakterleri oynayan Schoenaerts’i şu sıralar çekimleri devam eden Territoires/Close Enemies filminde de öfkeli, şiddetli bir suçlu rolünde izleyeceğiz. Far From Men filmiyle dikkatleri çeken David Oelhoffen’in yönettiği bu film çocukken arkadaş olan, büyüdüklerinde yolları ayrılan, birisi suçlu, diğeri polis olan iki kişiye odaklanacak. Polisi Reda Kateb oynadı. Filmin bu yıla yetişip yetişmeyeceği bilinmiyor. Aktörün diğer projesiyse Terrence Malick’in yönettiği, 2. Dünya Savaşı zamanında geçip Naziler için savaşmayı reddeden Avusturyalı Franz Jagerstatter’in hayatını konu alan biyografik film Radegund. Aktör bu filmde Herder adlı bir karakteri oynadı. Filmin 2018’de vizyona girip girmeyeceği bilinmiyor. Malum, Malick kurgu aşamasında yıllarca takılı kalıyor.