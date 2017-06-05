Dört yıl önce Al Pacino’yla Brian De Palma’nın Happy Valley adlı filmde çalışacakları, usta aktörün bu filmde Joe Paterno’yu oynayacağı açıklanmıştı. Bu filmde Pacino-De Palma ikilisi yirmi yıl aradan sonra ilk kez birlikte çalışacaklardı ama HBO bu projeyi bütçenin fazlalığını gerekçe göstererek iptal etmişti. Bugün gelen haberlere göre HBO bu projeye tekrar yeşil ışık yaktı. Filmi De Palma değil, Pacino’yu 2014 yapımı The Humbling‘te yöneten Barry Levinson çekecek.

Film, Penn State Üniversitesi’nin futbol takımının koçluğunu üstlenen ve bu takımdayken sahalardan 409 kez galip ayrılan Joe Paterno’ya odaklanacak. Koç takımını başarıdan başarıya koşturduğu bir dönemde asistanı takımdaki öğrencileri taciz etmiş, bu gerçek ortaya çıkınca da gerekli müdahaleyi yapmakta gecikmiş ve bu gecikme yüzünden bütün kariyeri tepetaklak olmuştu. Efsanevi koç birden kendisini kapının önünde buluvermişti. Paterno 85 yaşındayken hayata gözlerini yumdu.