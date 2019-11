Al Pacino, sinema tarihine geçen başyapıtlarda olduğu kadar, özellikle son 10 yıla baktığımızda çok ama çok kötü filmlerde de oynadı… Gigli, 88 Minutes, Two for the Money, Righteous Kill, Misconduct, Hangman ve özellikle Jack & Jill “Al Pacino’nun bu filmde ne işi var?” diye sorduran yapımlar oldular. Pacino, bu filmlerin senaryolarını okurken, kötü film olduklarını anladığını ama içindeki sese yenildiğini açıkladı:

“Sanırım kötü bir alışkanlık edindim. Biraz edepsiz davranmaya başladım. Gerçekten kötü filmlerde oynayıp, onları daha iyi hale getirmeye çalıştım. Benim için bir meydan okuma oldu. Doğal olarak kötü bir filmin sırf benim oyunumla iyi hale gelmeyeceğinin farkındayım. Ama Robert De Niro’nun da dediği gibi “Bazen öyle paralar öneriyorlar ki, alarm zillerini duymuyorsun.” Kendini ikna ediyorsun. İçinde bir yerde filmin limon gibi ekşi olacağını bilsen bile..”

“Sonra filmle ilgili insanlarla bir araya geldiğinde umutlanıyorsun. “Ben bu filmi daha iyi yapabilirim, en azından ortalama bir film haline getirebilirim” diye düşünüyorsun, heyecanlanıyorsun. Bunun artık sona ermesi gerektiğinin farkındayım. Oscar Wilde’ın dediği gibi “İçimden ne zaman egzersiz yapmak geçse, uzanıyorum geçiyor” demek durumundayım”